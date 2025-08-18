Borgo Santa Caterina, la Messa giubilare del Vescovo e la processione - La diretta web

Esattamente 423 anni fa in una mattina di sole si è compiuto il miracolo che oggi si ricorda in modo solenne al Santuario dell’Apparizione. Dal 1602 i fedeli rivivono nella fede e nella tradizione un evento che quest’anno si celebra nel segno del Giubileo della speranza. Proprio oggi sono in programma i momenti religiosi più intensi: alle 9 si è svolta la Messa solenne presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto e rettore del Santuario. Alle 10 il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale alla colonna votiva del sagrato del Santuario.