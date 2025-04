Il Vescovo di Bergamo ricorda Papa Francesco: «Sempre vicino alla gente, un segno di speranza per tutto il mondo»

L’intervista realizzata lunedì 21 aprile dal direttore de L’Eco di Bergamo e del telegiornale di Bergamo Tv Alberto Ceresoli al Vescovo, monsignor Francesco Beschi, in ricordo di Papa Francesco: «La prima sensazione è stata quella del vuoto, quella che si sperimenta in montagna quando ci si affaccia verso una parete ripida. Viene a mancare un appoggio. Questa è stata la mia prima sensazione e mi sono accorto, dalle prime notizie e dai primi commenti, che era una sensazione diffusa. La dimostrazione che Papa Francesco era molto presente. Sembrerebbe un’esagerazione, ma io lo avverto oggi, e certamente in questi anni, come una persona molto presente al mondo, capace di intercettare la vita di ciascuno, testimoniata dalle migliaia di telefonate fatte, dalle risposte scritte personalmente alle persone che gli spedivano delle lettere. Tante volte mi sono domandato come facesse». Ascolta l’intervista completa sul sito de L’Eco di Bergamo e su Bergamo Tv.