Il Vescovo: «Troppe persone incapaci di perdonare, dobbiamo essere misericordia per gli altri»

«Celebriamo il grande dono della misericordia di Dio che San Francesco d’Assisi ha offerto in modo speciale alla Chiesa e al mondo. Il Paradiso è la sola parola che definisce il Perdono d’Assisi e il santo, come disse, voleva che tutti andassero in Paradiso. In un tempo in cui troppe persone sono chiuse nell’odio e incapaci di perdonare se stessi e gli altri, noi dobbiamo essere perdono e misericordia per gli altri».