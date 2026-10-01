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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

«Immersioni forestali» nei parchi di Bergamo: la seconda edizione

L’INIZIATIVA. Promossa dal Comune con Legambiente e «Nume del bosco». Gli appuntamenti si ispirano alla pratica giapponese dello Shinrin yoku.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
«Immersioni forestali» nei parchi di Bergamo: la seconda edizione
Il parco Marenzi di Bergamo, protagonista delle «Immersioni forestali»
(Foto di Frau)

Bergamo

Nei parchi di Bergamo tornano le «Immersioni forestali». Un’iniziativa proposta per il secondo anno consecutivo, che si ispira alla pratica giapponese dello Shinrin yoku: favorire il benessere attraverso un’esperienza guidata e consapevole immersa della natura. L’idea è di offrire ai cittadini occasioni per prendersi cura di sé, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio verde della città, con la promozione di una maggiore conoscenza e frequentazione dei parchi.

Il calendario

A partire dal mese di ottobre, le «immersioni» sono in programma tutti i mercoledì dalle 13 alle 14. Questo il calendario:

Ottobre: parco Marenzi
Novembre: parco Goisis
Dicembre: parco Turani
Gennaio: parco Sant’Agostino
Febbraio: parco della Rocca
Marzo: Orto botanico di Città Alta
Aprile: giardino La Crotta
Maggio: parco Caprotti
Giugno: parco Locatelli
Luglio: parco Marenzi

«Il parco racconta»

La novità della nuova edizione è che il parco Marenzi sarà protagonista di un programma di iniziative e incontri culturali. Da ottobre a dicembre, il parco ospiterà altre due sessioni settimanali, il martedì dalle 13 alle 14 e il giovedì dalle 10 alle 11. Appuntamenti a cui si aggiunge un calendario di cinque incontri che intrecciano natura, cultura, tradizioni e sensibilizzazioni ambientali.

Il 24 ottobre, in occasione della Giornata internazionale dell’azione climatica, un’iniziativa di sensibilizzazione e letture a cura di Candelaria Romero. Mercoledì 11 novembre sarà dedicato alla tradizione di San Martino, con un laboratorio per la realizzazione delle caratteristiche lanterne. Sabato 21 novembre, per la Festa dell’albero, una passeggiata alla scoperta di piante e alberi monumentali, con Giovanna di Meo. Martedì 24 novembre, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una pillola di benessere forestale al femminile per ritrovare connessione, alleanza e sostegno fra e con le donne. Sabato 12 dicembre «Santa Lucia: letture di luce», un pomeriggio di racconti, tisane e biscotti per adulti e bambini, a cura di Barbara Covelli.

Come partecipare

Le immersioni forestali sono accessibili a tutti e non richiedono una preparazione specifica. I partecipanti saranno accompagnati da istruttrici certificate in un percorso che utilizza il contatto con la natura per favorire il rilassamento e il benessere psicofisico. È consigliato indossare abbigliamento comodo, portare una borraccia e, se lo si desidera, un tappetino per sedersi a terra.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Legambiente e Nume del bosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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