«Immersioni forestali» nei parchi di Bergamo: la seconda edizione

Nei parchi di Bergamo tornano le «Immersioni forestali». Un’iniziativa proposta per il secondo anno consecutivo, che si ispira alla pratica giapponese dello Shinrin yoku: favorire il benessere attraverso un’esperienza guidata e consapevole immersa della natura. L’idea è di offrire ai cittadini occasioni per prendersi cura di sé, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio verde della città, con la promozione di una maggiore conoscenza e frequentazione dei parchi.

Il calendario

A partire dal mese di ottobre, le «immersioni» sono in programma tutti i mercoledì dalle 13 alle 14. Questo il calendario:

Ottobre: parco Marenzi

Novembre: parco Goisis

Dicembre: parco Turani

Gennaio: parco Sant’Agostino

Febbraio: parco della Rocca

Marzo: Orto botanico di Città Alta

Aprile: giardino La Crotta

Maggio: parco Caprotti

Giugno: parco Locatelli

Luglio: parco Marenzi

«Il parco racconta»

La novità della nuova edizione è che il parco Marenzi sarà protagonista di un programma di iniziative e incontri culturali. Da ottobre a dicembre, il parco ospiterà altre due sessioni settimanali, il martedì dalle 13 alle 14 e il giovedì dalle 10 alle 11. Appuntamenti a cui si aggiunge un calendario di cinque incontri che intrecciano natura, cultura, tradizioni e sensibilizzazioni ambientali.

Il 24 ottobre, in occasione della Giornata internazionale dell’azione climatica, un’iniziativa di sensibilizzazione e letture a cura di Candelaria Romero. Mercoledì 11 novembre sarà dedicato alla tradizione di San Martino, con un laboratorio per la realizzazione delle caratteristiche lanterne. Sabato 21 novembre, per la Festa dell’albero, una passeggiata alla scoperta di piante e alberi monumentali, con Giovanna di Meo. Martedì 24 novembre, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una pillola di benessere forestale al femminile per ritrovare connessione, alleanza e sostegno fra e con le donne. Sabato 12 dicembre «Santa Lucia: letture di luce», un pomeriggio di racconti, tisane e biscotti per adulti e bambini, a cura di Barbara Covelli.

Come partecipare