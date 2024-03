In preghiera per la pace e la riconciliazione, nelle Cet ritorna la «24 ore per il Signore»

Giunge alla sua undicesima edizione la «24 ore per il Signore», un’iniziativa di preghiera voluta da Papa Francesco all’inizio del suo pontificato. Anche le parrocchie della nostra diocesi sono invitate – nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 marzo – a vivere un tempo particolare di preghiera e di riconciliazione partecipando alle iniziative promosse all’interno di ogni Comunità ecclesiale territoriale.

La «24 ore per il Signore» si svolge ogni anno in tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Le parole che guideranno l’edizione di quest’anno sono «Camminare in una vita nuova» e potranno essere declinate nella preghiera comunitaria, nell’adorazione, nella possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. Il Dicastero per l’Evangelizzazione ha pubblicato un sussidio pastorale con schede utili per la preghiera personale e comunitaria, disponibile anche in diverse lingue del mondo.

All’interno di ciascuna Cet della diocesi è stato individuato un luogo – una chiesa parrocchiale, un santuario o la chiesa di un istituto religioso – che vedrà un’apertura straordinaria a partire dal pomeriggio di venerdì 8 fino al tardo pomeriggio di sabato 9 marzo. Fanno eccezione la Cet 6 Valle Cavallina e la Cet 13 Stezzano-Verdello che vedranno iniziative in diverse chiese del territorio. Per la città la chiesa di riferimento sarà la chiesa di San Marco in via Locatelli 6, meglio nota come la chiesa di Santa Rita. La quasi totalità delle chiese vedrà l’apertura e la preghiera anche durante la notte. A Sarnico, per la Cet 5 Sebino-Valle Calepio, è prevista la chiusura a mezzanotte e la riapertura il sabato mattina alle 8.30. Due sono i luoghi individuati nella Cet 7 Ponte-Valle San Martino – le chiese parrocchiali di Villasola e Barzana – e nella Cet 9 Valle Imagna-Villa d’Almè – chiesa dei Sacramentini a Ponteranica e chiesa parrocchiale di Ponte Giurino – e due sono i santuari che accoglieranno i fedeli in questa «24 ore», il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Ardesio e il Santuario della Basella di Urgnano.