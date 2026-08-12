Incendio in un capannone a Grassobbio, vigili del fuoco in azione - Foto

Un vasto incendio ha colpito un capannone della zona industriale di Grassobbio, nella serata di mercoledì 12 agosto. In azione numerose squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, che stanno generando una densa colonna di fumo nero. Nel capannone, carta e altri materiali ingombranti: fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Seriate.