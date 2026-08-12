Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026
in aggiornamento

Incendio in un capannone a Grassobbio, vigili del fuoco in azione - Foto

L’INTERVENTO. Rogo nella zona industriale, non lontano dal centro del paese. In fiamme carta e altri materiali ingombranti.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Incendio in un capannone a Grassobbio, vigili del fuoco in azione - Foto
L’incendio a Grassobbio

Grassobbio

Un vasto incendio ha colpito un capannone della zona industriale di Grassobbio, nella serata di mercoledì 12 agosto. In azione numerose squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, che stanno generando una densa colonna di fumo nero. Nel capannone, carta e altri materiali ingombranti: fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Seriate.

Incendio in un capannone a Grassobbio, vigili del fuoco in azione - Foto
L’incendio a Grassobbio
(Foto di Colleoni)
Incendio in un capannone a Grassobbio, vigili del fuoco in azione - Foto
L’incendio a Grassobbio
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Incidente industriale
Incendio
Disastri, Incidenti