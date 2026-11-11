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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Incidente di caccia nel Lodigiano, ferito un 66enne bergamasco

IN OSPEDALE. L’uomo è stato raggiunto da alcuni pallini durante una battuta di caccia a Zelo Buon Persico. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano.

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Incidente di caccia nel Lodigiano, ferito un 66enne bergamasco

Un cacciatore bergamasco di 66 anni è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì 11 novembre durante una battuta di caccia nelle campagne di Zelo Buon Persico, nel Lodigiano. L’uomo è stato raggiunto da alcuni pallini, riportando lesioni nella parte superiore del corpo, tra il volto, il collo e le spalle. Le sue condizioni, inizialmente ritenute preoccupanti, si sono poi rivelate meno gravi del previsto.

L’incidente durante una battuta di caccia

L’episodio si è verificato nella zona di Villa Pompeiana, nei pressi di via Dosso, all’interno dell’area dell’Azienda faunistica venatoria del Mortone. Il 66enne stava partecipando a una battuta di caccia insieme ad almeno altri tre uomini quando è stato colpito da una rosa di pallini esplosa accidentalmente da un fucile.

La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Lodi, impegnate negli accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Trasportato in codice giallo al San Raffaele

L’allarme è scattato poco dopo le 9, facendo intervenire i mezzi di soccorso. In un primo momento era stato richiesto anche l’elisoccorso, il cui intervento non si è poi reso necessario. Dopo le prime cure, il cacciatore è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Le ferite riportate sarebbero superficiali.

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