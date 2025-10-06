Incidenti stradali, l’anno scorso le vittime sono state 56. Ora siamo già a 59

Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli di Castelli Calepio si aggiungono alle 58 vittime dei primi nove mesi dell’anno. L’ultimo era stato il motociclista Kevin Colombo di Villa d’Adda, morto a Madone lo scorso 23 settembre.

56 decessi nel 2024

Un dato preoccupante e in crescita rispetto al 2024, quando il totale delle vittime di incidenti stradali fu di 56 persone nell’arco dell’intero anno (sette delle quali morte fuori dai confini bergamaschi ma che abitavano nella nostra provincia).

Delle vittime delle strade nel 2025, la maggioranza erano uomini. La maggior parte morti negli scontri tra auto o tra auto e motociclette.

La bicicletta è invece stato tra i mezzi meno coinvolti in incidenti stradali con esito mortale: solo quattro i casi, due dei quali, però, causati da malori che hanno provocato la caduta poi rivelatasi mortale del loro conducente.

Tredici morti fuori provincia

Tredici gli incidenti accaduti fuori dai confini provinciali, ma che hanno coinvolto dei bergamaschi.

Il mese che ha fatto registrare il record negativo di 15 morti sulle strade (cinque dei quali deceduti domenica 27), è stato luglio. Due le vittime ad agosto, tre a settembre.

Tornando a inizio anno, le vittime a gennaio sono state cinque, a febbraio otto, a marzo sette, ad aprile quattro, a maggio tre, a giugno cinque e a luglio il record di 15 morti.

Dieci persone investite