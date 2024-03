Inizio settimana ancora con i temporali. Da martedì migliora il tempo in Bergamasca

Stanno raggiungendo la loro massima intensità in queste ore le piogge sul Nord Italia e in particolare sulla Liguria, dove nelle ultime 24 ore gli accumuli pluviometrici superano localmente i 140mm, come sta accadendo nell’entroterra genovese. Nevica intensamente nevica in maniera intensa. Le previsioni parlano di un miglioramento da metà settimana.