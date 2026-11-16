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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Insieme a «L’Eco» un gioco da tavolo ispirato ai Giochi di Milano-Cortina

LA PROPOSTA. In vendita dal 19 novembre insieme al giornale, «The game of the games» propone un’avventura tra piste di neve, sfide e imprevisti.

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Insieme a «L’Eco» un gioco da tavolo ispirato ai Giochi di Milano-Cortina
Il gioco, edito da Dominioni Editore,sarà abbinato al giornale

Tutte le notizie a cui siete abituati ogni giorno da settimana prossima saranno abbinate a un originale gioco da tavolo ispirato alle meraviglie e agli sport invernali nell’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Da giovedì 19 novembre, e fino al 30 dicembre chi comprerà il quotidiano L’Eco di Bergamo potrà infatti chiedere di acquistare in abbinamento al giornale cartaceo anche il gioco in scatola «The game of the games» («Il gioco dei giochi», ndr), edito da Dominioni Editore di Lipomo (CO).

Il gioco

Di che cosa si tratta? The game of the games» è un divertente viaggio che segue il classico schema caratteristico del gioco dell’oca. Sarà diverso – e speciale – però il viaggio proposto: i nostri lettori saranno portati infatti attraverso le meraviglie e gli sport invernali nell’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, andate in scena dal 6 al 22 febbraio scorsi. In questo percorso, i giocatori saranno guidati dalle mascotte Tina e Milo, che li accompagneranno alla scoperta di un tabellone composto da ben 80 caselle. Piste innevate, sfide, imprevisti e anche caselle speciali che ribaltano le sorti della partita: a ogni lancio di dadi il divertimento e la sorpresa sono assicurati.

Un viaggio speciale

«The games of the games» è un’opportunità unica per vivere un’avventura divertente e scoprire le discipline e le località olimpiche insieme a tutta la famiglia. Un’avventura ideata con l’obiettivo di coinvolgere tutti, dai più grandi ai più piccoli: il gioco è pensato infatti per un minimo di due partecipanti fino a un massimo di sei, dai sei anni in su. Una volta acquistato il gioco, all’interno della confezione la scatola conterrà un tabellone, due dadi, sei pedine in legno, 55 carte e un regolamento scritto sia in italiano che in inglese. A partire da giovedì 19 novembre, il gioco in scatola «The games of the games» verrà distribuito in tutte le edicole della provincia di Bergamo, a un prezzo di copertina di 18,30 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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