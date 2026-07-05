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Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Luglio 2026

Invasione colorata per le vie di Città Alta. È la «Fluo Run» - Foto

LA FESTA. Migliaia di iscritti e grande successo per l’edizione di quest’anno, tra sport, musica e maglie «fluo».

Lettura 1 min.
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Invasione colorata per le vie di Città Alta. È la «Fluo Run» - Foto
L’invasione colorata della «Fluo Run»
(Foto di Bedolis)

Un po’ di salti, qualche squat e i fondamentali allungamenti per sciogliere i muscoli e alzare i battiti cardiaci, a ritmo di musica. E poi via, si parte. Chi di corsa, chi camminando, magari spingendo il passeggino o tenendo al guinzaglio il proprio cagnolino. Tutti, però, con lo stesso outfit - magliette sgargianti di colore giallo e arancione fosforescente - e soprattutto con lo stesso spirito: il sorriso e la voglia di divertirsi.

Il successo della «Fluo Run»

È stato un successo anche quest’anno la «Fluo Run», la marcia/corsa non competitiva a tema, appunto, fluo promossa da SportPiù. Migliaia di persone si sono riunite al nastro di partenza ieri alle 21, dopo il tramonto, alla Fara in Città Alta per lanciarsi con entusiasmo verso il percorso di 6 chilometri. Un tracciato pensato anche per scoprire (o riscoprire) le bellezze di Bergamo Alta. Da via della Fara l’itinerario si è sviluppato lungo Porta San Lorenzo e via Maironi da Ponte proseguendo verso la Greenway del torrente Morla per poi percorrere via Valverde, via Castagneta, via Beltrami fino in largo Colle Aperto, da dove poi attraverso via della Boccola si è fatto ritorno al «Fluo Run Village».

Invasione colorata per le vie di Città Alta. È la «Fluo Run» - Foto
La partenza
(Foto di Bedolis)

La festa al traguardo

I più veloci sono arrivati in meno di 25 minuti. Da lì poi ad attendere i «runners» e a ricompensarli per la fatica c’è stata, oltre al punto ristoro, la grande festa sul pratone. Un party sotto le stelle - e ovviamente fluo, con tanto di gadget luminosi - insieme alla musica e ai dj di Radio VivaFm. Un’occasione per vivere una sera d’estate, immersi nell’atmosfera colorata e piena di energia della Fluo Run, lasciandosi trasportare dalla voglia di ballare e di fare nuove conoscenze. In piena aderenza allo spirito dell’evento: «Run 2 be happy». Proprio come la scritta riportata sulle maglie ufficiali della Fluo Run.

Invasione colorata per le vie di Città Alta. È la «Fluo Run» - Foto
In migliaia alla Fara
(Foto di Bedolis)

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