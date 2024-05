La comunità sikh in festa, 4mila in corteo a Bergamo - Foto e video

Oltre 4.000 persone hanno partecipato sabato 4 maggio al Vaisakhi, una delle feste più importanti per la comunità indiana sikh, molto numerosa nella provincia bergamasca. Organizzata dal centro culturale di Cortenuova, la processione detta «Nagar Kirtan» , ha preso le mosse dal piazzale della Malpensata percorrendo via Carnovali fino a via Spino, seguendo il rituale con il carro con il Testo Sacro preceduto da un gruppo di fedeli che ha pulito la strada in segno di rispetto.

Don Massimo Rizzi, direttore dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, ha portato il saluto del Vescovo Francesco Beschi: «Cari amici della comunità Sikh – ha scritto il Vescovo –, desidero raggiungervi in occasione del Nagar Kirtan per porgervi un caloroso saluto. Anche quest’anno ci sono state diverse occasioni per sentire la reciproca vicinanza nei momenti importanti: dalla commemorazione per i defunti durante la pandemia del Covid agli eventi della giornata internazionale per la fratellanza umana. Vi ringrazio per tutti i momenti di conoscenza, collaborazione o dialogo di cui siamo co-costruttori e co-protagonisti. Colgo l’occasione di questa lettera per invitare le nostre comunità a mettersi a servizio dei poveri e dei bisognosi che vivono la nostra terra, pensando insieme ad una o più azioni basate sul valore condiviso della solidarietà. In questo spirito, vi auguriamo che il Nagar Kirtan e questo tempo di festa portino molti frutti spirituali, personali e per la comunità».