La corsa al fresco nelle valli, sentieri e rifugi presi d’assalto. Code al rientro verso Bergamo - Foto

La domenica nelle valli

«Una stagione cominciata alla grande, nei primi tre fine settimana di apertura abbiamo sempre avuto il tutto esaurito», conferma Chicco Zani, gestore dell’Albani, a Colere, uno dei rifugi da sempre più apprezzati. Presi d’assalto anche quelli sul territorio di Valbondione e Valcanale, dove i parcheggi erano pieni dal mattino. Affluenza sopra la media al Magnolini, al Monte Pora, come al Passo della Presolana. C’è anche chi non ha resistito a un brevissimo bagno nei laghetti di montagna, come lo Spigorèl, in Val Sedornia, a 1821 metri di quota. Sentieri pieni di escursionisti anche in Valle Brembana, per godersi l’ombra dei boschi o una sosta nei rifugi, in particolare al Gremei di Piazzatorre.