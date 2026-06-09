La Danza del Borgo: il 13 giugno Borgo Santa Caterina diventa un palcoscenico a cielo aperto

Una notte dedicata all’arte, al movimento e alla partecipazione collettiva. Sabato 13 giugno 2026 Borgo Santa Caterina ospiterà “La Danza del Borgo”, la nuova edizione della Notte Bianca promossa dall’Associazione Commercianti di Borgo Santa Caterina, in collaborazione con il Duc, Distretto urbano del commercio e numerose realtà associative del territorio. Per l’occasione, dalle 18 alle 24, l’intera via sarà chiusa al traffico e completamente pedonalizzata, trasformandosi in un percorso culturale e spettacolare dove cittadini e visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna della danza in tutte le sue forme.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le diverse discipline presenti sul territorio e di creare occasioni di incontro e aggregazione attraverso il linguaggio universale del corpo e della musica. Lungo il borgo saranno allestite diverse aree performative, distribuite in punti strategici della via e facilmente individuabili grazie a una mappa dedicata.

Le performance delle scuole