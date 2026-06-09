La Danza del Borgo: il 13 giugno Borgo Santa Caterina diventa un palcoscenico a cielo aperto
GLI EVENTI. Per la Notte Bianca 2026 spettacoli, performance itineranti e animazione per famiglie trasformeranno il borgo in una grande festa dedicata alla danza.Lettura meno di un minuto.
Una notte dedicata all’arte, al movimento e alla partecipazione collettiva. Sabato 13 giugno 2026 Borgo Santa Caterina ospiterà “La Danza del Borgo”, la nuova edizione della Notte Bianca promossa dall’Associazione Commercianti di Borgo Santa Caterina, in collaborazione con il Duc, Distretto urbano del commercio e numerose realtà associative del territorio. Per l’occasione, dalle 18 alle 24, l’intera via sarà chiusa al traffico e completamente pedonalizzata, trasformandosi in un percorso culturale e spettacolare dove cittadini e visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna della danza in tutte le sue forme.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le diverse discipline presenti sul territorio e di creare occasioni di incontro e aggregazione attraverso il linguaggio universale del corpo e della musica. Lungo il borgo saranno allestite diverse aree performative, distribuite in punti strategici della via e facilmente individuabili grazie a una mappa dedicata.
Le performance delle scuole
Il programma vedrà alternarsi spettacoli e dimostrazioni di numerose scuole e associazioni: dai ritmi latino-americani di Baila Conmigo al country dei Monster Country Group, dalla danza classica di ABC Pavlova alla danza moderna di Progetto Danza. Spazio anche all’energia dell’hip hop con B.M.S., alla pole dance con Bonnie Carmen, alla zumba proposta da Fit 4 Fun e alle suggestive performance di danza verticale con teli della compagnia Voilare. Non mancheranno inoltre attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, con gonfiabili e trampolini elastici pensati per rendere la serata ancora più coinvolgente. La manifestazione si concluderà entro la mezzanotte.
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