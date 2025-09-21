Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Settembre 2025

La Millegradini da record: in 13mila colorano Bergamo di verde fluo - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. In tantissimi dalla mattinata di domenica 21 settembre. Code ai monumenti, un lungo fiume di persone a passeggio tra sport e cultura.

Redazione Web
Redazione Web
Alla Millegradini 2025: pienone in Corsarola
Alla Millegradini 2025: pienone in Corsarola
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Domenica all’insegna della Millegradini. La camminata partita alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta don Spada,ha visto nel pomeriggio la consegna del «Cuore Olimpico» - simbolo del progetto regionale che ha selezionato la «Millegradini» come uno degli eventi lombardi di punta nel percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano – Cortina 2026 – da parte dell’assessore regionale alla Moda, Marketing Territoriale e Turismo Barbara Mazzali alla sindaca di Bergamo Elena Carnevali.

In giro per la Millegradini
In giro per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
In partenza
In partenza
(Foto di Bedolis)
Millegradini al via
Millegradini al via
(Foto di Bedolis)
Ancora iscrizioni
Ancora iscrizioni
(Foto di Bedolis)

Una marea umana si è snodata tra le vie della città. Un’edizione da record quella della Millegradini 2025 con 13mila partecipanti che hanno affollato musei e ai monumenti. Lunghe file al Donizetti, al Palazzo della Provincia e a Palafrizzoni.

Millegradini, a spasso per Città Alta
Millegradini, a spasso per Città Alta

Lunghe code ai monumenti di Città Alta, pienone alle visite guidate del Liceo Classico Sarpi.

Millegradini 2025, le foto a spasso per la città

Una camminata in giro per Bergamo, tra sport e cultura.

In coda per la Millegradini
In coda per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
Millegradini
Millegradini
(Foto di Bedolis)
Millegradini
Millegradini
(Foto di Bedolis)
La sindaca Carnevali e l'assessora Messina
La sindaca Carnevali e l’assessora Messina
(Foto di Bedolis)
In fila a Palazzo Frizzoni
In fila a Palazzo Frizzoni
(Foto di Bedolis)
Partenza da L'Eco di Bergamo
Partenza da L’Eco di Bergamo
(Foto di Bedolis)
Piazza Vecchia dall'alto
Piazza Vecchia dall’alto

Un weekend ricco di iniziative e partecipazione

Già sabato, con l’apertura degli oltre 60 luoghi culturali aderenti al circuito, con la «Millegradini for Kids» e con la corse competitive firmate Runners Bergamo e CSI, si era preannunciato il grande successo della manifestazione di domenica.

La «Zerogradini»

Particolarmente apprezzato è stato anche il percorso privo di barriere architettoniche «Zerogradini», da undici anni nel programma ufficiale della «Millegradini» e coordinato dal Progetto di Inclusione Sociale del Comune di Bergamo, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co Città Aperta. È stato un vero e proprio gioco di squadra che è stato reso possibile grazie all’impegno di 1200 volontari, di cui 200 studenti delle scuole che hanno fatto da ciceroni per i partecipanti.

Millegradini 2025
Millegradini 2025
In partenza
In partenza
(Foto di Bedolis)
Sulle Mura
Sulle Mura
(Foto di Bedolis)
Sulle Mura
Sulle Mura
(Foto di Bedolis)

