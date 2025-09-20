A Bergamo è già Millegradini: pienone in Città Alta - Foto e video

È il weekend della Millegradini, la camminata culturale, sportiva e sociale tra le vie della città di Bergamo, tra sabato 20 e domenica 21 settembre. La 15esima edizione di un evento diventato simbolo di partecipazione, identità cittadina e incluasione.

Più di 60 luoghi culturali aperti Anche attività per famiglie

Millegradini, il programma

Da sabato 20 settembre scatta l’accesso libero a oltre 60 luoghi della cultura: musei, palazzi, chiese, sedi istituzionali, cui si aggiungono anche alcuni siti normalmente chiusi al pubblico, saranno visitabili grazie al cartellino di partecipazione. Nessun percorso obbligato, ognuno potrà costruire il proprio itinerario a piacimento, scegliendo cosa vedere, quanto camminare e dove fermarsi.

Un’onda verde tra le vie della città

Le corse competitive

La manifestazione ha anche un cuore agonistico, grazie alla collaborazione con Runners Bergamo. La novità 2025 è che le due gare competitive - la corsa cronometrata individuale «Gran Premio Millegradini» e la corsa cronometrata a coppie «Bergamo City Trail Millegradini» - si svolgeranno in notturna sabato 20 settembre, con partenza e arrivo nel cuore della città, il Sentierone.

La camminata di gruppo

Domenica 21 settembre il momento più atteso, con la tradizionale camminata di gruppo: partenza alle ore 9 da piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, media partner storico dell’iniziativa. I partecipanti potranno seguire percorsi turistico-culturali tracciati e, al termine, sarà offerto un momento di ristoro all’Oratorio del Seminarino in Città Alta.

Come partecipare