Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

Inizia la Millegradini, mandaci le tue foto

L’EVENTO. Due giorni di cultura tra le vie della città, domenica 21 settembre la tradizionale camminata di gruppo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Inizia la Millegradini 2025
Inizia la Millegradini 2025

Bergamo

Ci siamo: sabato 20 e domenica 21 settembre va in scena la Millegradini, camminata culturale, sportiva e sociale tra le vie della città di Bergamo, giunta alla sua 15esima edizione. Un evento diventato simbolo di partecipazione, identità cittadina e inclusione, capace ogni anno di coinvolgere oltre 10.000 persone tra camminatori, famiglie, sportivi, studenti e volontari.

Le tue foto

Carica su ecodibergamo.it le foto scattate durante i due giorni di Millegradini: un grande album dei ricordi in formato digitale, che si riempirà man mano con le immagini dei partecipanti.

CLICCA QUI PER CARICARE LE TUE FOTO

