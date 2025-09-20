Inizia la Millegradini, mandaci le tue foto

Ci siamo: sabato 20 e domenica 21 settembre va in scena la Millegradini, camminata culturale, sportiva e sociale tra le vie della città di Bergamo, giunta alla sua 15esima edizione. Un evento diventato simbolo di partecipazione, identità cittadina e inclusione, capace ogni anno di coinvolgere oltre 10.000 persone tra camminatori, famiglie, sportivi, studenti e volontari.