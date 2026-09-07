«La passione di Yara»: il torneo dall’11 al 13 settembre

Nella suggestiva cornice del ristorante «Il Pianone Ristorante», immerso nel verde dei colli di Castagneta in Città Alta, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’11esimo torneo «La passione di Yara», per la categoria pulcini Under 10 (2016-2017).

Ospiti d’onore: Xavier Jacobelli, Cristian Raimondi, Francesco Toldo, Paolo Casarin, Alessandro Antonello. Conducono Adriano Bacconi e Laura Arrighetti. In platea presenti autorità, sponsor, sostenitori, addetti ai lavori , rappresentanti delle squadre partecipanti e i giovani giocatori della squadra «La passione di Yara», con mister Gritti. Le emozioni tornano ad esplodere in campo venerdi 11, sabato 12 e domenica 13 settembre al centro sportivo di Valbrembo.

La manifestazione, che ha ottenuto sostegno di importanti partner istituzionali, vedrà la partecipazione nella fase finale di ben 36 squadre di livello nazionale e internazionale. Un livello altissimo raggiunto grazie all’organizzazione dell’Asd Accademia Calcio e del Gsd Paladina Calcio, da sempre vicini all’Associazione La Passione di Yara.

Il programma

Il torneo prenderà il via venerdì 11 settembre alle ore 15.30 con la fase di qualificazione dei vari gironi. Nella mattinata di sabato 12 settembre dalle ore 09.30 alle 12.30 continuerà la fase a gironi; alle 14.30 presentazione delle 36 squadre, per poi proseguire con le altre partite dei gironi fino alle ore 20. Domenica 13 settembre dalle 09.30 alle 16.00 la fase finale per poi concludere con le premiazioni.

Coinvolti 1.500 bambini