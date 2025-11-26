Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025
La Regione punta sulle piste da sci: altri 1,8 milioni per i comprensori lombardi
IL FINANZIAMENTO. Potenziato il bando Innevamento, dalla Regione altri 1,8 milioni. Picchi, neve motore economico e sociale essenziale.
Bergamo
La Regione Lombardia rafforza il sostegno alle località montane e al sistema neve stanziando un milione e 800 mila euro in più per il bando Innevamento 2025.
«L’obiettivo - spiega il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi - è sostenere la gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente, garantendo condizioni ottimali per l’avvio della stagione invernale e la sicurezza degli utilizzatori delle piste da sci».
«Le risorse - aggiunge il sottosegretario - permetteranno di contribuire alle esigenze dei territori montani lombardi, dove la neve rappresenta un motore economico e sociale essenziale.
Presentate 43 richieste di contributo
Sul Bando sono state presentate 43 richieste di contributo da parte di gestori pubblici e privati di impianti e piste da sci dotate di sistemi di innevamento artificiale, nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Tutte le domande sono state finanziate. Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a fianco delle località montane, riconoscendo il valore strategico del turismo invernale per l’economia e la vitalità dei nostri territori. Gli impianti di risalita e le piste da sci non sono solo infrastrutture sportive, ma presidi sociali e culturali che garantiscono lavoro, accoglienza e promozione del territorio».
Il contributo previsto con Decreto n. 16061 del 11 novembre 2025 sarà erogato in due tranche, il 15 dicembre 2025 e, la seconda, entro febbraio 2026. Le risorse assegnate vanno a coprire una piccola parte delle spese sostenute (meno del 15%), suddivise tra consumi energetici, di carburante e approvvigionamento idrico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA