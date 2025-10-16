La scuola piange Di Maria, il «mitico» prof di francese

Bergamo piange la scomparsa di Agostino Di Maria, storico docente di lingua francese del «Belotti», mancato martedì 14 ottobre. Aveva 81 anni. Una vita dedicata all’insegnamento, la sua, e alla città che aveva scelto come «casa». Nato in Sicilia, Agostino arrivò a Bergamo vincendo un concorso per insegnanti e, da subito, si sentì accolto da una città che riteneva onesta, laboriosa e legata ai valori della famiglia e della terra. «Questa è la mia città», ripeteva spesso, pur mantenendo il suo inconfondibile accento siciliano e l’amore per la cucina della sua terra, come ricorda la figlia Ilaria: «Diceva che i bergamaschi erano buoni come Papa Giovanni, il Papa buono».

Ha insegnato in tutta l Bergamasca

Molti suoi studenti hanno continuato a cercarlo, anni dopo, per chiedere consigli e condividere esperienze. «Papà diceva sempre: "Quando esco da un'aula mi sento soddisfatto, perché ho trasmesso l'amore per la conoscenza e per il prossimo"», continua la figlia, molto commossa La sua carriera nell'insegnamento si è sviluppata per quarant'anni in tutta la Bergamasca, tra le scuole medie dei paesi delle valli e, più tardi, nelle superiori, dove ha lasciato il segno come docente di francese. Al Belotti, dove ha insegnato per vent'anni, era considerato un'istituzione: rigoroso ma giusto, capace di appassionare gli studenti non solo alla lingua francese, ma anche alla letteratura e ai valori della vita. Molti suoi studenti hanno continuato a cercarlo, anni dopo, per chiedere consigli e condividere esperienze. «Papà diceva sempre: "Quando esco da un'aula mi sento soddisfatto, perché ho trasmesso l'amore per la conoscenza e per il prossimo"», continua la figlia, molto commossa.