La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento: «Concretezza e una città in trasformazione»

Dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, passando per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del verde, il potenziamento dei servizi digitali e la cura dello spazio pubblico, «ogni intervento è stato orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini» hanno spiegato da Palazzo Frizzoni.

Le attività

La sindaca, nelle due ore di conferenza stampa di sabato 14 giugno, ha fatto il punto sull’ampliamento dei servizi educativi e sociali, «sono stati rafforzati i progetti per l’inclusione e il benessere delle persone più fragili, potenziata l’offerta sportiva per tutte le età e sostenuto il diritto all’abitare. In ambito culturale», «si è investito nella riqualificazione degli spazi e nella promozione di iniziative capaci di rendere Bergamo sempre più attrattiva e partecipativa». Parallelamente, «si è lavorato per aumentare la sicurezza urbana, semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare la cybersicurezza».

Il rapporto con i quartieri si è consolidato grazie «al sostegno a progetti di prossimità e alla valorizzazione delle reti locali. A livello internazionale, sono proseguiti i percorsi di cooperazione e intercultura, anche attraverso il rinnovato impegno nei gemellaggi. Le politiche giovanili sono state rilanciate con strumenti di ascolto, partecipazione attiva e nuova identità visiva» sono i temi entrali toccati.

Rigenerazione e trasformazioni urbane

«Nel corso del primo anno di mandato, l’Amministrazione ha compiuto importanti passi nel percorso di rigenerazione urbana. È recente l’assegnazione di un finanziamento di 20 milioni di euro da Regione Lombardia per la realizzazione della nuova Stazione TPL di Porta Sud, nodo strategico del futuro sistema di trasporto pubblico integrato. Procedono i lavori di trasformazione delle ex caserme Montelungo-Colleoni, affidati all’operatore REDO Sgr, per dare vita a un nuovo polo con campus universitario, residenze e servizi pubblici. Per l’area dell’ex SACE in via Baioni è stato depositato il piano attuativo: la demolizione del vecchio complesso industriale partirà in questo mese di giugno».

Verde urbano

La riqualificazione del verde cittadino è stata al centro delle politiche ambientali. «Sono stati completati interventi in 15 parchi, con nuove aree gioco, attrezzature sportive e valorizzazione paesaggistica. Particolare attenzione è stata data alla biodiversità, con l’ampliamento dell’area umida di Grumello al Piano e la sistemazione dei giardini della Fara, ora aperti con la nuova Scala del Condannato. È stato inoltre realizzato il primo Parco Apistico nella Valle della Biodiversità di Astino. Incrementato del 200% lo sfalcio differenziato e ridotto l’uso di erbicidi. Prosegue la forestazione urbana, con oltre 1.900 alberi e 1.500 arbusti piantati, l’estensione della tutela del verde nel regolamento edilizio e l’avvio del progetto partecipativo Be Tree».

Ambiente e transizione ecologica

Bergamo ha ottenuto la Label europea per il Climate City Contract, confermandosi tra le città guida verso la neutralità climatica al 2030. Le azioni attivate genereranno oltre 580 kWp di energia da fotovoltaico, di cui il 16% già installato. Il Comune è tra i soci fondatori della nuova comunità energetica “Sinergia”. È stato adottato il piano di zonizzazione acustica comunale, in coerenza con quello aeroportuale; si è riunita per la prima volta la Commissione consiliare dedicata al tema. È stata inoltre posizionata una centralina provvisoria per il monitoraggio ambientale nel quartiere Colognola. «Prosegue l’impegno per un’economia circolare con l’introduzione di 150 nuovi compattatori smart e l’estensione della raccolta differenziata in 18 parchi pubblici, che ha già prodotto una riduzione del 7% del rifiuto indifferenziato. Avviato anche il cantiere della nuova piattaforma ecologica cittadina, che comprenderà un centro del riuso, con l’obiettivo di incentivare il riciclo e contrastare gli sprechi».

Politiche culturali

Numerosi gli interventi nell’ambito culturale. Palazzo della Libertà è stato inaugurato come CULT!, nuovo spazio culturale multidisciplinare con le prime attività artistiche. La GAMeC ospita una mostra diffusa dedicata a Maurizio Cattelan, rafforzando il ruolo della città nel panorama dell’arte contemporanea. Alla Biblioteca Angelo Mai è stato completato il restauro dell’Atrio Scamozziano e ampliata l’offerta al pubblico con l’apertura domenicale. «È stato infine firmato il Manifesto “Com-Uni Bergamo”, che rafforza la vocazione di città universitaria attraverso spazi di partecipazione, studio e cittadinanza attiva» spiegano dal Comune.

Commercio, prossimità e sostegno alle attività locali

Redatto il nuovo regolamento per la valorizzazione dei borghi storici, è stato confermato e rafforzato l’impegno a favore del commercio di prossimità: il contributo comunale al Duc è stato incrementato a 100.000 euro e sono stati stanziati 15.000 euro per iniziative promozionali in centro città. Accolta inoltre la richiesta delle associazioni di categoria per una rimodulazione delle politiche sulla Ztl.

Inclusione, coesione e servizi sociali

Avviato l’intervento di rigenerazione del complesso del Sacro Cuore, con il Villaggio di comunità che ospiterà la Casa di Comunità dell’ASST Papa Giovanni XXIII, un polo per l’infanzia e nuove residenze per persone con disabilità. Tra le azioni per il welfare locale si segnala la riqualificazione di Cascina Ponchia, che diventa spazio di accoglienza e inclusione per la comunità e persone con autismo, con progetti residenziali, sociali e aggregativi. È stato inoltre raddoppiato il numero dei Centri Ricreativi Estivi per anziani.

Sport e benessere per tutte le età

Durante questo primo anno di mandato, è stata formalizzata la candidatura per il riconoscimento di Bergamo come Città europea dello sport 2027, con attenzione a inclusione, benessere e accessibilità alla pratica fisica per tutte le età. La Palestra Tobagi è stata inaugurata nel quartiere di San Tomaso: una struttura moderna e accessibile, a disposizione delle associazioni del territorio. È stato aperto il cantiere per la riqualificazione della Piscina del Seminario, la cui riapertura è prevista per settembre 2025, ed è stato avviato il percorso di trasformazione delle Piscine Italcementi in un polo natatorio di riferimento per la città. Nel corso dell’anno sono stati riqualificati diversi spazi sportivi all’aperto.

Opere pubbliche e manutenzione

Sono stati fatti importanti passi avanti per la sicurezza idrogeologica con l’approvazione del progetto della vasca di laminazione V2 in Valle d’Astino e in fase di ultimazione il progetto esecutivo dello scolmatore del torrente Tremana, oltre ad aver provveduto alla manutenzione di punti critici a seguito dell’alluvione del 9 settembre 2024. Attivati anche nuovi progetti nei punti critici. Rafforzata la sicurezza nei cantieri con un nuovo protocollo condiviso con le organizzazioni sindacali. Completati i lavori del primo lotto al Lazzaretto e appaltato il restauro della terrazza del chiostro di San Francesco. Avanzano anche le opere al campo Utili, con conclusione del primo lotto (nuovo campo calcio/rugby) e avvio del secondo per spogliatoi, tribuna e parcheggio in via Sporchia. Riqualificati marciapiedi e carreggiate in via Broseta, via Sylva, e prosegue il secondo lotto dei lavori in via Colleoni.

Politiche per l’abitare

L’Amministrazione ha attivato il Fondo Abitare Under 35, con contributi triennali a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani con contratti a canone concordato. Completati interventi in 18 alloggi di edilizia pubblica per rispondere alle situazioni di fragilità. Riattivati anche i presidi sociali con il rilancio del Portierato Sociale, grazie a uno specifico finanziamento per rafforzare le relazioni di vicinato e contrastare la povertà abitativa.

Partecipazione e reti di quartiere

Durante l’anno sono stati finanziati 27 progetti in 19 quartieri cittadini, con l’obiettivo di promuovere cultura di prossimità, inclusione sociale e coesione territoriale. Contestualmente, è stata potenziata l’organizzazione delle Reti di quartiere.

Innovazione digitale e semplificazione

È stato avviato un piano per il rafforzamento della cybersicurezza, grazie a nuove tecnologie e percorsi formativi rivolti al personale comunale, finanziato con risorse PNRR. In parallelo, è stata ampliata l’offerta di servizi digitali: online il nuovo sito istituzionale, attivato il servizio SEND per comunicazioni certificate e distribuite gratuitamente caselle PEC ai cittadini, con l’obiettivo di rendere l’accesso alla pubblica amministrazione più semplice, trasparente ed efficiente. In città alta partiranno a breve i lavori per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica.

Sicurezza urbana e presidio del territorio

L’Amministrazione ha istituito un nuovo nucleo di polizia locale appiedata, attivo nei quartieri del centr o, per promuovere un presidio più diretto e una relazione di prossimità con i cittadini. Sono stati assunti 19 nuovi agenti, con l’obiettivo di rafforzare vigilanza, controlli e supporto al territorio. Avviata inoltre una riorganizzazione dei servizi della polizia locale e della protezione civile. Infine, finanziato l’ampliamento della rete di videosorveglianza con nuovi dispositivi e tecnologie più evolute.

Servizi per famiglie, infanzia e giovani

Aperto il nuovo Nido “Gomitolo Blu” al Villaggio degli Sposi (+40% posti) e riattivato l’Hub4Kids, con laboratori per l’autonomia e attività per minori da 0 a 18 anni. Al Centro Famiglia “Rita Gay” sono state avviate attività per neo mamme straniere, famiglie con figli con disabilità, nonni, adolescenti e bambini, anche in collaborazione con Orto Botanico e GAMeC. Tra le altre iniziative rafforzato il progetto Giovani Onde, con educativa di strada, ricerca universitaria e un convegno sui giovani.

Mobilità e trasporto pubblico

Nel primo anno di mandato sono stati attivati 1.400 nuovi posti auto pubblici, di cui 450 gratuiti. Rafforzata anche l’offerta di sosta riservata o agevolata per i residenti. Sul fronte della mobilità sostenibile, sono state introdotte 50 nuove biciclette e 5 stazioni per il bike sharing BiGi, assegnati 150 nuovi punti di ricarica per auto elettriche e acquistati 11 autobus elettrici per il TPL, di cui 4 già in servizio e 7 pronti nelle prossime settimane.

Accoglienza turistica, Unesco e promozione del territorio