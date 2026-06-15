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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 15 Giugno 2026

Ladri a «La Piadineria» a Bergamo, rubati 200 euro dalla cassa

IL COLPO. Nella serata di domenica 14 giugno, mentre ordinavano nel locale di viale Papa Giovanni un uomo e una donna hanno aggirato il lavoratore. Indagano i carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ladri a «La Piadineria» a Bergamo, rubati 200 euro dalla cassa
«La Piadineria» in viale Papa Giovanni, teatro del furto di domenica sera

Hanno ordinato una piadina e, approfittando della distrazione di un dipendente, lo avrebbero aggirato, per arraffare dalla cassa quanti più soldi possibile per un bottino che, stando alle prime stime, si aggirerebbe intorno ai 200 euro in contanti. Ladri in azione nella tarda serata domenica 14 giugno a «La Piadineria» in viale Papa Giovanni XXIII.

Il sopralluogo dei militari

Stando alle prime ricostruzioni erano circa le 22 e il locale stava per chiudere quando un uomo e una donna sono entrati. In pochi attimi, tempo di ordinare, hanno messo a segno il colpo, prima di scappare e far perdere le loro tracce. Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Bergamo, per un primo sopralluogo. Proseguono gli accertamenti, da parte dei militari del Norm e dei colleghi della stazione di Bergamo Bassa, anche con l’ausilio delle telecamere.

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