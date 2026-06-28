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Cronaca / Bergamo Città Domenica 28 Giugno 2026

L’assessore speaker al cimitero: «Evitate le ore più calde». Le iniziative per gli anziani

L’APPELLO. Il messaggio di Giacomo Angeloni in filodiffusione. Dal Comune iniziative per anziani e persone fragili.

Lettura 1 min.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

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L’assessore speaker al cimitero: «Evitate le ore più calde». Le iniziative per gli anziani
Anziani al cimitero
(Foto di bedolis)

«Evitate di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata». Dopo alcuni malori di persone anziane in visita al Monumentale a causa del caldo di questi giorni, l’assessore Giacomo Angeloni diventa speaker e lancia un appello semplice ma fondamentale.

«Evitate di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, in particolare dalle 12 alle 17, preferendo le prime ore del mattino»

Il messaggio, rivolto in particolare agli anziani, è stato registrato e trasmesso in filodiffusione all’interno del cimitero stesso, con l’obiettivo di far passare un concetto: non uscire di casa quando il sole è alto e il termometro supera di gran lunga i 30 gradi. In una manciata di secondi, Angeloni raccomanda la «massima prudenza» ai visitatori: «Evitate di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, in particolare dalle 12 alle 17, preferendo le prime ore del mattino». Il consiglio, poi, è di «portare sempre con voi acqua fresca, proteggersi dal sole e fare soste frequenti all’ombra delle piante o dei porticati, riducendo al minimo gli sforzi fisici». In caso di malore, è la conclusione dell’appello di Angeloni, «riparatevi all’ombra e contattate subito il personale custode o il Numero unico di emergenza 112».

Per chi fosse interessato o volesse ricevere maggiori informazioni, è possibile chiedere al Centro per tutte le età del quartiere di appartenenza, oppure chiamare i Servizi sociali del Comune allo 035.399888

Una rete di servizi per gli anziani

Proprio perché le alte temperature, nei mesi estivi, possono rappresentare un rischio per la salute di chi ha più di 65 anni, per le persone fragili o chi convive con patologie croniche, il Comune, ricorda l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina, ha attivato una rete di servizi, attività e punti di riferimento per affrontare le giornate più calde in sicurezza, stando in compagnia. Le proposte del progetto «Con il caldo non restiamo soli» spaziano dai Centri ricreativi estivi gratuiti nei Cte di Celadina e San Tomaso alle iniziative nei quartieri, fino al cinema a un euro, al Capitol, il lunedì e il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9.

Per chi fosse interessato o volesse ricevere maggiori informazioni, è possibile chiedere al Centro per tutte le età del quartiere di appartenenza, oppure chiamare i Servizi sociali del Comune allo 035.399888.

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