L’assessore speaker al cimitero: «Evitate le ore più calde». Le iniziative per gli anziani

«Evitate di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, in particolare dalle 12 alle 17, preferendo le prime ore del mattino»

Il messaggio, rivolto in particolare agli anziani, è stato registrato e trasmesso in filodiffusione all’interno del cimitero stesso, con l’obiettivo di far passare un concetto: non uscire di casa quando il sole è alto e il termometro supera di gran lunga i 30 gradi. In una manciata di secondi, Angeloni raccomanda la «massima prudenza» ai visitatori: «Evitate di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, in particolare dalle 12 alle 17, preferendo le prime ore del mattino». Il consiglio, poi, è di «portare sempre con voi acqua fresca, proteggersi dal sole e fare soste frequenti all’ombra delle piante o dei porticati, riducendo al minimo gli sforzi fisici». In caso di malore, è la conclusione dell’appello di Angeloni, «riparatevi all’ombra e contattate subito il personale custode o il Numero unico di emergenza 112».