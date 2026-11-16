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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Lavori di Uniacque il 18 e 19 novembre, possibili cali di pressione e acqua torbida in 42 Comuni della Bergamasca

IL CANTIERE. Per predisporre il collegamento al nuovo impianto di filtrazione di Casnigo. Le operazioni soprattutto in notturna per ridurre i disagi.

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Redazione Web
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Lavori di Uniacque il 18 e 19 novembre, possibili cali di pressione e acqua torbida in 42 Comuni della Bergamasca

Bergamo

Dalle 20 di mercoledì 18 alle 12 di giovedì 19 novembre sarà temporaneamente interrotto il flusso d’acqua nella condotta adduttrice della Sorgente Nossana, che contribuisce - direttamente o indirettamente - all’approvvigionamento di 42 Comuni della Bergamasca.

Il cambiamento temporaneo dell’assetto della rete e delle direzioni del flusso potrà tuttavia causare cali di pressione localizzati, interruzioni della fornitura in nuclei isolati e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua

La sospensione consentirà di predisporre il collegamento al nuovo impianto di filtrazione di Casnigo e contestualmente eseguire alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete. Il nuovo impianto di filtrazione, un investimento di 11 milioni di euro, potrà trattare circa 430 litri d’acqua al secondo, consentendo di utilizzare l’acqua della sorgente anche quando le piogge ne aumentano la torbidità naturale.

Lavori in notturna

Uniacque ha programmato i lavori in serata e la loro prosecuzione in notturna, garantendo così la fornitura d’acqua per la maggior parte delle utenze, attraverso il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative. Il cambiamento temporaneo dell’assetto della rete e delle direzioni del flusso potrà tutta potrà tuttavia causare cali di pressione localizzati, interruzioni della fornitura in nuclei isolati e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, con possibili effetti anche nella giornata di venerdì 20 novembre.

«La nostra struttura assicurerà, come di consueto, il massimo impegno tecnico e organizzativo per la buona esecuzione dei lavori; le nostre squadre opereranno in notturna e ricorreremo alle fonti alternative per contenere i disagi per cittadini e attività - commenta Alessandro Vigentini, amministratore delegato di Uniacque -. Desidero ringraziare le Amministrazioni per la collaborazione che sempre prestano a Uniacque, e la cittadinanza per la preziosa pazienza a fronte dei piccoli disservizi temporanei che potrebbero verificarsi. La manutenzione della condotta e la predisposizione del collegamento al nuovo impianto di Casnigo contribuiranno a rafforzare l’affidabilità dell’approvvigionamento idrico del territorio”.

I Comuni interessati

I Comuni interessati dall’intervento sono: Alzano Lombardo, Ambivere, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Curno, Dalmine, Filago, Gorle, Grassobbio, Levate, Lurano, Madone, Mapello, Medolago, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Suisio, Terno d’Isola, Torre Boldone, Treviolo, Verdellino, Villa di Serio e Zanica.

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