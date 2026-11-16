Lavori di Uniacque il 18 e 19 novembre, possibili cali di pressione e acqua torbida in 42 Comuni della Bergamasca

Il cambiamento temporaneo dell’assetto della rete e delle direzioni del flusso potrà tuttavia causare cali di pressione localizzati, interruzioni della fornitura in nuclei isolati e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua

Lavori in notturna

Uniacque ha programmato i lavori in serata e la loro prosecuzione in notturna, garantendo così la fornitura d’acqua per la maggior parte delle utenze, attraverso il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative . Il cambiamento temporaneo dell’assetto della rete e delle direzioni del flusso potrà tutta potrà tuttavia causare cali di pressione localizzati, interruzioni della fornitura in nuclei isolati e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, con possibili effetti anche nella giornata di venerdì 20 novembre.

«La nostra struttura assicurerà, come di consueto, il massimo impegno tecnico e organizzativo per la buona esecuzione dei lavori; le nostre squadre opereranno in notturna e ricorreremo alle fonti alternative per contenere i disagi per cittadini e attività - commenta Alessandro Vigentini, amministratore delegato di Uniacque -. Desidero ringraziare le Amministrazioni per la collaborazione che sempre prestano a Uniacque, e la cittadinanza per la preziosa pazienza a fronte dei piccoli disservizi temporanei che potrebbero verificarsi. La manutenzione della condotta e la predisposizione del collegamento al nuovo impianto di Casnigo contribuiranno a rafforzare l’affidabilità dell’approvvigionamento idrico del territorio”.