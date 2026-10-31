Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 31 Ottobre 2026

Le celebrazioni a Bergamo per Ognissanti e tutti i Caduti

IL PROGRAMMA DEL COMUNE. Si comincia domenica 1° novembre al cimitero con la deposizione delle corone, gli onori ai Caduti e la Messa celebrata dal Vescovo.

Lettura 1 min.
Redazione
Redazione
Le celebrazioni a Bergamo per Ognissanti e tutti i Caduti
Monsignor Beschi, Vescovo di Bergamo, in una precedente celebrazione del 1° novembre

Tra lunedì 1 novembre e mercoledì, Bergamo celebra le festività di Ognissanti e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Come di consueto, il Comune ha predisposto diversi momenti istituzionali, aperti alla cittadinanza, per condividere il valore di queste ricorrenze religiose e civili.

Il 1° novembre

Si comincia il 1° novembre, giorno di Ognissanti, secondo un programma concentrato al cimitero monumentale di Bergamo. Alle ore 14,45 al piazzale della Chiesa di Ognissanti avverrà la deposizione di fiori alla lapide in memoria delle vittime del Covid, cui seguirà, alle 15 presso la Chiesa di Ognissanti, la Messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi (che al mattino alle 10,30 celebrerà anche la solenne concelebrazione in Cattedrale); alle 16, al Campo dei veterani e reduci delle patrie battaglie, ci sarà la benedizione e deposizione della corona d’alloro, quindi alle 16,15 il Mausoleo ossario vedrà gli onori ai Caduti, la lettura della Preghiera di pace, la benedizione e la deposizione delle corone d’alloro. Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei defunti, alle 15,30 alla Chiesa di Ognissanti del cimitero monumentale si terrà la Messa celebrata da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo.

Mercoledì 4 novembre cade la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con appuntamenti diffusi in città. L’apertura sarà alle ore 9 alla Rocca, in Città Alta, per la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro; alle 9,45, in piazza Matteotti, si proseguirà con la deposizione delle corone d’alloro a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi. Da lì ci si sposterà in piazza Vittorio Veneto, dove alle 10 prenderà il via la cerimonia più ampia, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone alla Torre dei Caduti; sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica e interverranno la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e il comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila», colonnello Nicola Carraro. Dopo gli onori finali, la mattinata si concluderà con la cerimonia di ammainabandiera. Il programma è sul sito www.comune.bergamo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Eventi religiosi
eventi
Enti locali
Politica
Davide Pelucchi
Francesco Beschi
Nicola Carraro
Elena Carnevali