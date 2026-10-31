Le celebrazioni a Bergamo per Ognissanti e tutti i Caduti

Tra lunedì 1 novembre e mercoledì, Bergamo celebra le festività di Ognissanti e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Come di consueto, il Comune ha predisposto diversi momenti istituzionali, aperti alla cittadinanza, per condividere il valore di queste ricorrenze religiose e civili.

Il 1° novembre

Si comincia il 1° novembre, giorno di Ognissanti, secondo un programma concentrato al cimitero monumentale di Bergamo. Alle ore 14,45 al piazzale della Chiesa di Ognissanti avverrà la deposizione di fiori alla lapide in memoria delle vittime del Covid, cui seguirà, alle 15 presso la Chiesa di Ognissanti, la Messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi (che al mattino alle 10,30 celebrerà anche la solenne concelebrazione in Cattedrale); alle 16, al Campo dei veterani e reduci delle patrie battaglie, ci sarà la benedizione e deposizione della corona d’alloro, quindi alle 16,15 il Mausoleo ossario vedrà gli onori ai Caduti, la lettura della Preghiera di pace, la benedizione e la deposizione delle corone d’alloro. Lunedì 2 novembre , Commemorazione dei defunti, alle 15,30 alla Chiesa di Ognissanti del cimitero monumentale si terrà la Messa celebrata da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo.

Mercoledì 4 novembre cade la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con appuntamenti diffusi in città. L’apertura sarà alle ore 9 alla Rocca, in Città Alta, per la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro; alle 9,45, in piazza Matteotti, si proseguirà con la deposizione delle corone d’alloro a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi. Da lì ci si sposterà in piazza Vittorio Veneto, dove alle 10 prenderà il via la cerimonia più ampia, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone alla Torre dei Caduti; sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica e interverranno la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e il comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila», colonnello Nicola Carraro. Dopo gli onori finali, la mattinata si concluderà con la cerimonia di ammainabandiera. Il programma è sul sito www.comune.bergamo.it.