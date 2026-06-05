L’Eco café riparte: il giornale incontra la Bergamasca - Ecco le date

Torna anche nel 2026 «L’Eco café», l’iniziativa itinerante de «L’Eco di Bergamo» che porta l’informazione fuori dalla redazione e la trasforma in un’occasione di incontro, ascolto e confronto con le comunità locali. La nuova stagione rinnova l’impegno de «L’Eco di Bergamo» nel promuovere una presenza attiva e capillare sul territorio, rafforzando il legame con le comunità locali e contribuendo a valorizzare e dare visibilità a eventi, tradizioni e iniziative locali. Ogni tappa rappresenta un’occasione per incontrare amministratori, associazioni, volontari e cittadini, dando voce alle esperienze che animano il tessuto sociale e culturale del territorio.