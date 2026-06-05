L’Eco café riparte: il giornale incontra la Bergamasca - Ecco le date
L’INIZIATIVA. Da giugno a settembre il tour 2026 de «L’Eco di Bergamo» farà tappa nei principali eventi del territorio per raccontare storie, ascoltare le comunità e condividere un caffè con lettori e cittadini.Lettura meno di un minuto.
Torna anche nel 2026 «L’Eco café», l’iniziativa itinerante de «L’Eco di Bergamo» che porta l’informazione fuori dalla redazione e la trasforma in un’occasione di incontro, ascolto e confronto con le comunità locali. La nuova stagione rinnova l’impegno de «L’Eco di Bergamo» nel promuovere una presenza attiva e capillare sul territorio, rafforzando il legame con le comunità locali e contribuendo a valorizzare e dare visibilità a eventi, tradizioni e iniziative locali. Ogni tappa rappresenta un’occasione per incontrare amministratori, associazioni, volontari e cittadini, dando voce alle esperienze che animano il tessuto sociale e culturale del territorio.
Il tour 2026 de «L’Eco café» propone un calendario di appuntamenti distribuiti in diversi comuni della Bergamasca. Di seguito le tappe in programma per questo primo periodo:
- 13 e 14 giugno – Treviva a Treviolo
- 20 giugno – Festival del Polpo ad Albino
- 21 giugno – Trail del Centenario a Foppolo
- 4 luglio – Notte Bianca di Osio Sotto
-11 luglio – Magut Race a Selvino
- 18 luglio – Notte Bianca di Levate
- 25 luglio – Notte Bianca di Ponte San Pietro
- 5 e 6 settembre – Festa del Moscato di Scanzo a Scanzorosciate
- 19 e 20 settembre – Millegradini Bergamo
I visitatori che passeranno a trovarci potranno gustare un buon caffè Poli, sfogliare l’edizione del giorno de «L’Eco di Bergamo» e incontrare i giornalisti della redazione o le telecamere di Bergamo TV. Sarà inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento a «L’Eco di Bergamo» e alla rivista «Orobie» approfittando di una promozione dedicata.
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