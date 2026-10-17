Liceo Mascheroni, pannelli cadono in due aule

Quattro pannelli isolanti del soffitto si sono staccati in seguito a infiltrazioni d’acqua e sono precipitati sul pavimento di due classi (la 5a E e la 4a BS) del liceo scientifico Mascheroni di via Alberico da Rosciate. Al momento - secondo le prime informazioni - nelle aule, che si trovano al pian terreno dell’edificio, non erano presenti studenti. L’episodio sarebbe accaduto tra il tardo pomeriggio di giovedì e venerdì mattina.

Si tratta di pannelli di spugna, piuttosto leggeri, che si sono imbevuti dell’acqua fuoriuscita per una perdita delle condutture dell’impianto di riscaldamento. A causa del peso improvvisamente mutato, hanno perso aderenza col soffitto e sono così caduti.