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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Liceo Mascheroni, pannelli cadono in due aule

LE INFILTRAZIONI. Quattro pannelli isolanti  del soffitto si sono staccati in seguito a infiltrazioni d’acqua e sono precipitati sul pavimento di due classi del liceo scientifico Mascheroni di via Alberico da Rosciate.

Lettura meno di un minuto.
Liceo Mascheroni, pannelli cadono in due aule
L’ingresso del liceo scientifico Mascheroni di Bergamo

Quattro pannelli isolanti del soffitto si sono staccati in seguito a infiltrazioni d’acqua e sono precipitati sul pavimento di due classi (la 5a E e la 4a BS) del liceo scientifico Mascheroni di via Alberico da Rosciate. Al momento - secondo le prime informazioni - nelle aule, che si trovano al pian terreno dell’edificio, non erano presenti studenti. L’episodio sarebbe accaduto tra il tardo pomeriggio di giovedì e venerdì mattina.

Si tratta di pannelli di spugna, piuttosto leggeri, che si sono imbevuti dell’acqua fuoriuscita per una perdita delle condutture dell’impianto di riscaldamento. A causa del peso improvvisamente mutato, hanno perso aderenza col soffitto e sono così caduti.

Proprio il giorno prima era stato compiuto un sopralluogo dalla ditta idraulica durante il quale erano stati portati a termine dei test sull’impianto di riscaldamento in vista della prossima accensione. La scorsa settimana, inoltre, tecnici incaricati dalla Provincia, che ha in gestione la manutenzione dell’edificio, avevano eseguito dei controlli alle controsoffittature da cui non erano emerse anomalie.

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