Linea 1, Atb: più controlli e assistenza alle fermate di Bergamo e Oriocenter
SICUREZZA. Da sabato 10 ottobre personale dedicato alle fermate della stazione Autolinee e di Oriocenter nei sabati e nei festivi per gestire l’afflusso dei passeggeri.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Più personale alle fermate della linea 1 Atb alla stazione Autolinee di Bergamo e a Oriocenter, per agevolare la salita dei passeggeri e garantire il regolare svolgimento del servizio nei momenti di maggiore affluenza.
Da sabato 10 ottobre Atb rafforza il presidio e l’assistenza alla clientela nelle due fermate, grazie alla collaborazione già attiva con Rondaservice. Gli addetti saranno presenti il sabato e nei giorni festivi, quando si concentra una parte significativa dei flussi di passeggeri.
Linea 1 Atb, più assistenza alla stazione e a Oriocenter
Il servizio interesserà le fermate della linea 1 presso la stazione Autolinee di Bergamo e in via Portico, in prossimità del centro commerciale Oriocenter. Il personale dedicato avrà il compito di facilitare le operazioni di salita a bordo, gestire i momenti di maggiore affollamento e fornire supporto agli utenti. Quando necessario, gli addetti potranno anche collaborare con il personale di verifica per controllare la regolarità dei titoli di viaggio.
Più passeggeri sulla linea tra Bergamo e l’aeroporto
Il potenziamento risponde alla crescente affluenza registrata sulla linea 1, in particolare lungo la tratta che collega il centro città con l’aeroporto di Orio al Serio e Oriocenter. L’obiettivo di Atb è garantire una presenza costante nelle fasce di maggiore utilizzo del servizio, migliorando l’organizzazione delle fermate e l’assistenza ai viaggiatori.
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