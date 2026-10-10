Linea 1, Atb: più controlli e assistenza alle fermate di Bergamo e Oriocenter

Più personale alle fermate della linea 1 Atb alla stazione Autolinee di Bergamo e a Oriocenter, per agevolare la salita dei passeggeri e garantire il regolare svolgimento del servizio nei momenti di maggiore affluenza.

Da sabato 10 ottobre Atb rafforza il presidio e l’assistenza alla clientela nelle due fermate, grazie alla collaborazione già attiva con Rondaservice. Gli addetti saranno presenti il sabato e nei giorni festivi, quando si concentra una parte significativa dei flussi di passeggeri.

Linea 1 Atb, più assistenza alla stazione e a Oriocenter

Il servizio interesserà le fermate della linea 1 presso la stazione Autolinee di Bergamo e in via Portico, in prossimità del centro commerciale Oriocenter. Il personale dedicato avrà il compito di facilitare le operazioni di salita a bordo, gestire i momenti di maggiore affollamento e fornire supporto agli utenti. Quando necessario, gli addetti potranno anche collaborare con il personale di verifica per controllare la regolarità dei titoli di viaggio.

Più passeggeri sulla linea tra Bergamo e l’aeroporto