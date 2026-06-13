Lungo il Sentierone 7mila magliette rosa per la StraWoman

Il Sentierone si è tinto di rosa, sabato sera, in occasione della StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicato alle donne più grande d’Italia.

Circa 7mila – tra donne di tutte le età, amici e familiari – si sono ritrovate già a partire dalle 18 (ma l’affluenza è andata aumentando nelle ore successive) per partecipare a un evento pensato per celebrare il movimento, la libertà di esprimersi e la forza dello stare insieme. Un evento aperto a tutti, che non ha visto né cronometri né classifiche, e pensato per celebrare il movimento, la libertà di esprimersi e la forza dello stare insieme.

L’iniziativa è stata organizzata dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience, in sinergia con Eventi WoW, realtà specializzata nella creazione di esperienze ad alto impatto, e ha avuto il patrocinio del Comune (ieri era presente l’assessore allo Sport Marcella Messina).

Alle 18 è cominciata la consegna dei pacchi gara, mentre dalle 20 è arrivato il momento del riscaldamento con musica e balli, uno spettacolo che ha . La corsa-camminata vera e propria è cominciata intorno alle 21 e l’evento è proseguito fino a tarda serata, con le premiazioni e la chiusura alle 23.30. Uno spettacolo che ha animato il Sentierone con colori, musica e tanta voglia di stare insieme.

E che ha avuto anche un fine solidale. La StraWoman, infatti, da sempre sostiene lo sport come motore di cambiamento sociale e per l’edizione 2026 ha deciso di «correre» insieme ai charity partner Fondazione Humanitas per la Ricerca e WeWorld.