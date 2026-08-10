Madonna di Urkupiña tra festa e integrazione

Fede, integrazione, cultura e tradizione. Domenica 9 agosto a mezzogiorno si è aperta la settimana di festeggiamenti per la Madonna di Urkupiña, patrona dell’integrazione dei popoli molto venerata a Cochabamba, con la Messa nella chiesa di San Lazzaro celebrata da don Diego Dolci, vicario della parrocchia di Santa Lucia che da gennaio ha preso il posto di don Mario Marossi per celebrare la messa in spagnolo nella chiesa di San Lazzaro e da settembre sarà parroco di San Francesco e responsabile della missione di Santa Rosa da Lima. «Don Mario ha guidato questa comunità da quando è nata più di 20 anni fa - ha detto don Diego - e la sua morte ha lasciato tutti attoniti. Fino allo scorso anno aveva animato lui queste feste e i boliviani hanno già predisposto di portare in sfilata un quadretto con la sua immagine per ringraziarlo».

Questa è una devozione molto sentita dalla comunità boliviana «e il fatto che si apra alla città con la sfilata dei gruppi folcloristici ha fatto in modo di farla conoscere anche ai bergamaschi», ha aggiunto con Dolci.

Il ricordo di don Mario Marossi

Ieri sono stati anche benedetti i simboli devozionali: «Rappresentano - hanno spiegato Henrry Balderrama, Maria Elena Ayala Zenteno e Elizabeth Antezana, tra gli organizzatori della parte religiosa - la prosperità, la stabilità e i desideri che chiediamo con fede alla Madonna di realizzare». «Vogliamo ringraziare di cuore - tengono a sottolineare - don Mario per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità: tra l’altro è stato lui che nell’agosto 2007 ha portato qui dalla Bolivia l’attuale statua della Madonna. Porteremo avanti quello che ci ha insegnato: in particolare, l’unità e l’integrazione con rispetto convivendo nella fede. Ringraziamo la città che ci da l’opportunità di vivere questa festa per noi così sentita».