Malore a scuola, maestra rianimata da una collega con il massaggio cardiaco

Intervento di soccorso venerdì mattina, 17 maggio, a Romano di Lombardia per una maestra che è stata colpita da un malore (forse un infarto) prima delle lezioni alla scuola primaria del plesso «Stadio» dell’istituto comprensivo «Rubini» di Romano, in via 25 aprile. L’allarme è scattato verso le 8 nell’atrio dell’istituto, prima delle lezioni. Secondo le prime informazioni, la donna - 57 anni - ha detto di non sentirsi bene e subito dopo si è accasciata a terra.