Maturità, al via le seconde prove: Cicerone al Classico, matematica allo scientifico - live

Si inizia alle 8.30, con la prova che mette al centro competenze specifiche acquisite nei cinque anni di scuola. Dopo il tema di italiano di martedì, uguale per tutti, nella seconda prova di esame ogni studente si confronta con la materia caratterizzante il proprio indirizzo di studi: una sfida «su misura» che porta in aula conoscenze, metodo e capacità di applicazione.

Le prove dei licei

Gli studenti dello Scientifico, in tutte le sue opzioni, affrontano Matematica, tra funzioni, limiti, probabilità e geometria. Il Linguistico si cimenta con la Lingua e cultura straniera, mentre al Liceo delle Scienze umane la prova riguarda Scienze umane o, per l’opzione economico-sociale, Diritto ed Economia politica. Al Liceo artistico, la seconda prova è declinata nelle Discipline progettuali dei singoli indirizzi (come Design o Arti figurative), mentre per il Liceo musicale e coreutico le prove coinvolgono rispettivamente Teoria, analisi e composizione e Tecniche della danza.