Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore

Nella settimana del 13 luglio - dopo Francia e Spagna - anche sull’Italia si rischiano picchi di oltre i 40 gradi, per via dell’ennesima bolla di calore africana che sta interessando l’Europa occidentale.

Breve tregua nel weekend

«Ci attendiamo un temporaneo un temporaneo e parziale indebolimento strutturale dell’anticiclone subtropicale nel weekend con qualche temporale anche forte sabato al Nord e domenica lungo Appennino e versante adriatico», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo. Ma la tregua sarà breve: «Già dall’avvio della settimana del 13 luglio la cupola anticiclonica africana tornerà rapidamente a potenziarsi investendo in pieno l’Italia», prosegue l’esperto.