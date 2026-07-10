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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 10 Luglio 2026

Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore

LE PREVISIONI. Tregua durante il weekend, ma nella settimana del 13 luglio picchi superiori ai 35 gradi. E torna il fenomeno delle «notti tropicali».

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore
Un’altra ondata di caldo sulla provincia di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Nella settimana del 13 luglio - dopo Francia e Spagna - anche sull’Italia si rischiano picchi di oltre i 40 gradi, per via dell’ennesima bolla di calore africana che sta interessando l’Europa occidentale.

Breve tregua nel weekend

«Ci attendiamo un temporaneo un temporaneo e parziale indebolimento strutturale dell’anticiclone subtropicale nel weekend con qualche temporale anche forte sabato al Nord e domenica lungo Appennino e versante adriatico», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo. Ma la tregua sarà breve: «Già dall’avvio della settimana del 13 luglio la cupola anticiclonica africana tornerà rapidamente a potenziarsi investendo in pieno l’Italia», prosegue l’esperto.

Tornano le «notti tropicali»

Da mercoledì 15 luglio in avanti non sono da escludersi picchi notevoli: fino a 38-41 gradi al Sud, anche 42-43 su Sardegna e Sicilia, fino a 37-40 nelle zone del Centro. Al Nord qualche grado in meno, ma con afa più accentuata, a rendere le temperature percepite comunque elevate. Inevitabile la possibilità delle cosiddette «notti tropicali», con temperature che potrebbero non scendere sotto i 25 gradi specialmente nelle aree urbane.

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