Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 25 Agosto 2026

Meteo, Italia divisa in due: caldo estremo al Sud e temporali al Nord

LE PREVISIONI. Secondo 3Bmeteo una nuova fiammata africana porterà fino a 44-45 gradi al Sud. Al Centro-Nord tornano invece rovesci e temporali, anche forti sulle Alpi.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Meteo, Italia divisa in due: caldo estremo al Sud e temporali al Nord
Le previsioni di 3Bmeto su tutta l’Italia

Italia

L’Italia resta divisa in due sul fronte meteo. Se al Sud è in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo africano, con temperature che potranno superare ancora una volta i 40 gradi, al Centro-Nord proseguirà invece una fase più instabile, con il passaggio di rovesci e temporali. È la previsione di 3Bmeteo per gli ultimi giorni di agosto, con l’apice della nuova fiammata calda atteso tra giovedì 27 e soprattutto venerdì 28 agosto.

Al Sud temperature fino a 44-45 gradi

«L’estate non accenna a mollare la presa sulle regioni meridionali», spiega il meteorologo di 3Bmeteo Manuel Mazzoleni. L’anticiclone subtropicale richiamerà dal Nord Africa masse d’aria molto calda, con temperature fino a 27-29 gradi a circa 1.500 metri di quota. Al suolo le massime potranno così raggiungere 43-44 gradi in Sardegna, soprattutto nel Campidano, e 40-42 gradi nelle aree interne della Sicilia, nel Cosentino, nel Metapontino e sul Tavoliere. Valori di 38-40 gradi sono previsti anche nelle zone interne di Molise e Campania. Venerdì il caldo raggiungerà temporaneamente anche il Centro, dove si potranno registrare 36-38 gradi e punte locali vicine ai 40 tra Lazio e Abruzzo.

Meteo, Italia divisa in due: caldo estremo al Sud e temporali al Nord
L’analisi delle temperature di 3Bmeteo

Temporali al Nord, venerdì la fase più instabile

Situazione differente sulle regioni settentrionali. Dopo il passaggio della perturbazione già in transito martedì 25 agosto, una seconda fase instabile è prevista dalla fine di giovedì. Nel corso di venerdì i temporali potranno diventare localmente intensi sulle Alpi centrali, estendendosi anche alle Prealpi e, più occasionalmente, alla Val Padana centro-orientale. Sabato resterà una certa variabilità al Centro-Nord, mentre domenica dovrebbe tornare a prevalere il sole, salvo temporali di calore sull’arco alpino. Al Nord il caldo resterà generalmente senza eccessi, con massime comprese tra 26 e 32 gradi. Venerdì sono però possibili picchi di 35-37 gradi tra Emilia orientale e Romagna.

Ondate di calore estremo sempre più frequenti

Si evidenzia anche un aumento della frequenza delle masse d’aria eccezionalmente calde dirette verso il Mediterraneo. Confrontando i periodi 1948-1977 e 1996-2025, le giornate estive con temperature superiori ai 25 gradi a circa 1.500 metri di quota sarebbero passate dall’1,7% al 3,6%, più che raddoppiando.

E a inizio settembre?

Nel fine settimana le temperature sono previste in calo al Centro e su parte del Sud. Anche l’inizio di settembre potrebbe tuttavia confermare un’Italia divisa: ancora oltre i 34-35 gradi al Meridione e valori sotto i 30 al Centro-Nord. Per una rinfrescata più decisa al Sud, secondo la tendenza ancora da confermare, bisognerà attendere il primo weekend di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Vacanze
Tempo libero
Statistiche
Previsioni
Meteo
Manuel Mazzoleni
3bmeteo