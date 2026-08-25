Meteo, Italia divisa in due: caldo estremo al Sud e temporali al Nord

L’Italia resta divisa in due sul fronte meteo. Se al Sud è in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo africano, con temperature che potranno superare ancora una volta i 40 gradi, al Centro-Nord proseguirà invece una fase più instabile, con il passaggio di rovesci e temporali. È la previsione di 3Bmeteo per gli ultimi giorni di agosto, con l’apice della nuova fiammata calda atteso tra giovedì 27 e soprattutto venerdì 28 agosto.

Al Sud temperature fino a 44-45 gradi

«L’estate non accenna a mollare la presa sulle regioni meridionali», spiega il meteorologo di 3Bmeteo Manuel Mazzoleni. L’anticiclone subtropicale richiamerà dal Nord Africa masse d’aria molto calda, con temperature fino a 27-29 gradi a circa 1.500 metri di quota. Al suolo le massime potranno così raggiungere 43-44 gradi in Sardegna, soprattutto nel Campidano, e 40-42 gradi nelle aree interne della Sicilia, nel Cosentino, nel Metapontino e sul Tavoliere. Valori di 38-40 gradi sono previsti anche nelle zone interne di Molise e Campania. Venerdì il caldo raggiungerà temporaneamente anche il Centro, dove si potranno registrare 36-38 gradi e punte locali vicine ai 40 tra Lazio e Abruzzo.

L’analisi delle temperature di 3Bmeteo

Temporali al Nord, venerdì la fase più instabile

Situazione differente sulle regioni settentrionali. Dopo il passaggio della perturbazione già in transito martedì 25 agosto, una seconda fase instabile è prevista dalla fine di giovedì. Nel corso di venerdì i temporali potranno diventare localmente intensi sulle Alpi centrali, estendendosi anche alle Prealpi e, più occasionalmente, alla Val Padana centro-orientale. Sabato resterà una certa variabilità al Centro-Nord, mentre domenica dovrebbe tornare a prevalere il sole, salvo temporali di calore sull’arco alpino. Al Nord il caldo resterà generalmente senza eccessi, con massime comprese tra 26 e 32 gradi. Venerdì sono però possibili picchi di 35-37 gradi tra Emilia orientale e Romagna.

Ondate di calore estremo sempre più frequenti

Si evidenzia anche un aumento della frequenza delle masse d’aria eccezionalmente calde dirette verso il Mediterraneo. Confrontando i periodi 1948-1977 e 1996-2025, le giornate estive con temperature superiori ai 25 gradi a circa 1.500 metri di quota sarebbero passate dall’1,7% al 3,6%, più che raddoppiando.

E a inizio settembre?