Meteo Lombardia, temporali in arrivo ma il caldo non molla: settimana instabile

Temporali sì, ma senza una vera svolta sul fronte del caldo. Le previsioni per l’inizio della nuova settimana indicano un aumento dell’instabilità anche sulla Lombardia, interessata a più riprese da rovesci e temporali, ma il calo delle temperature sarà contenuto e soprattutto temporaneo.

Secondo 3BMeteo la rinfrescata annunciata negli ultimi giorni sarà infatti molto selettiva. Le correnti più fresche coinvolgeranno soprattutto i settori orientali della Penisola, mentre il Nord-Ovest risentirà in misura minore della diminuzione termica. Anche in Lombardia, dunque, non si tratterà della fine dell’estate né di un definitivo stop alle temperature elevate.

Lunedì sarà la giornata più instabile. Già dal mattino saranno possibili rovesci sui settori alpini, mentre nel corso del pomeriggio temporali più organizzati potranno estendersi progressivamente anche alle aree di pianura lombarde e successivamente verso il Triveneto. Il calo termico resterà comunque contenuto.

Martedì il tempo dovrebbe risultare più stabile sulla Lombardia, con maggiori schiarite e nuovi annuvolamenti pomeridiani soprattutto tra Alpi e Prealpi. I fenomeni, in questa fase, dovrebbero essere più isolati.

Mercoledì l’instabilità tornerà invece ad aumentare. Dopo una mattinata tra nubi e schiarite, dal pomeriggio saranno possibili temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, anche localmente intensi. In serata e nella notte i fenomeni potrebbero propagarsi verso la pianura, in particolare sui settori a nord del Po.

E non sarà necessariamente l’inizio di una fase più fresca. Nella seconda parte della settimana una saccatura diretta verso la Penisola Iberica potrebbe infatti favorire una nuova rimonta di aria calda africana su parte dell’Italia. Per la Lombardia questo scenario potrebbe tradursi nel ritorno di temperature elevate, accompagnato però dal rischio di nuovi episodi temporaleschi anche di forte intensità al Nord.