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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 19 Giugno 2026

Meteo, si arriva a 37°e umidità da notti tropicali

PREVISIONI. Nuova ondata di caldo sulla Bergamasca. Giovedì l’estate è entrata nel vivo con una fase destinata a protrarsi almeno fino a settimana prossima, quando, tra domenica e martedì, le temperature potranno toccare anche i 37 gradi in pianura.

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Claudia Esposito
Claudia Esposito

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Meteo, si arriva a 37°e umidità da notti tropicali
Ondata di super caldo in arrivo, la seconda dopo quella di fine maggio

È la seconda ondata di caldo della stagione dopo quella di fine maggio. Già giovedì le massime hanno superato i 34 gradi in diverse zone della provincia: su tutta la Bassa Bergamasca, ma anche nelle zone di lago e nell’hinterland cittadino. Il valore più alto, tra quelli rilevati dalle stazioni online del Centro Meteo Lombardo, alla frazione Geromina di Treviglio, dove si sono raggiunti i 35.1 gradi. Trentacinque gradi anche a Pontida; 34.5 a Mozzo e Sarnico; 34.3 ad Almè; 34.1 a Villa di Serio e 34 a Paladina. La massima più bassa, 19.7 gradi, è stata al Rifugio Passo San Marco 2000. Valori fortemente condizionati dall’elevata umidità, che aumenta ulteriormente la sensazione di caldo, anche di 5 gradi, essendo salita dal 20% d’inizio settimana all’attuale 50% e destinata a crescere ulteriormente nel fine settimana.

L’impennata delle temperature percepite

«Tra domenica e lunedì l’umidità era bassa e nonostante i 31 gradi si stava bene all’ombra, anche grazie a una leggera ventilazione da nord, che faceva percepire perfino meno caldo di quanto fosse realmente – dichiara il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi –. Le temperature sono aumentate di un paio di gradi, ma l’umidità è salita facendo impennare la temperatura percepita». E anche il bollettino con l’indice Umidex elaborato da Arpa Lombardia, che combina temperatura e umidità per stimare il caldo percepito dall’organismo, per Bergamo segnala condizioni di «disagio forte» per oggi e domani.

Tra domenica e martedì punte di 37 gradi

Anche venerdì le temperature si assesteranno tra i 33-35 gradi nelle zone di pianura per scendere gradualmente salendo in altezza, mentre tra domenica e martedì si raggiungerà il picco dell’ondata di caldo, con punte di 37 gradi nelle zone di pianura e fino a 10 gradi sopra le medie del periodo, comprese tra i 26 e i 27 gradi per le massime.

«Al momento – continua Berlusconi – possiamo dire che il caldo proseguirà almeno fino a metà della prossima settimana, ma i modelli non mostrano una vera rinfrescata nemmeno nei giorni successivi. Potrebbe esserci un lieve calo, ma le temperature resteremo sopra la media».

Temperature alte anche di notte

Nessun sollievo nemmeno di notte: l’ondata di caldo coincide con il periodo dell’anno caratterizzato dalle giornate più lunghe e le temperature difficilmente scenderanno sotto i 22-24 gradi nelle zone di pianura. Qualche temporale di calore potrà svilupparsi sulle Orobie e sulle aree prealpine sia oggi che durante il weekend, ma saranno fenomeni localizzati, che non modificheranno il quadro generale.

Per ridurre il disagio, oltre alle raccomandazioni di Arpa di ridurre l’attività fisica nelle ore più calde e mantenere una corretta idratazione, da 3BMeteo arrivano alcuni consigli pratici per limitare il surriscaldamento delle abitazioni: «Nelle ore più soleggiate – spiegano - è preferibile tenere chiuse finestre, persiane e tende ed è meglio utilizzare gli elettrodomestici nelle ore serali per non aumentare il calore negli ambienti domestici.

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