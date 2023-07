Millegradini: sport, cultura, benessere. Martedì 1 agosto via alle iscrizioni online

C’è la Valle di Astino, il monastero Matris Domini, palazzo Polli Stoppani, scavato nella roccia di Città Alta, e tanti altri siti. E come dimenticare le scalette Scorlazzino, Scorlazzone, San Martino della Pigrizia. Sabato 16 e domenica 17 settembre, la Millegradini torna con la sua 13ª edizione a dare appuntamento a tutti coloro che vorranno riscoprire camminando le molte bellezze storico-artistiche della città, salite e discese comprese . Le iscrizioni apriranno martedì, 1° agosto, sul sito della manifestazione. Dal 21 agosto, invece, sarà possibile iscriversi in uno dei numerosi punti vendita individuati dall’organizzazione, il cui elenco è disponibile online.

Tre percorsi

Sabato 16 settembre ci sarà l’apertura degli oltre 50 luoghi che hanno aderito al circuito della manifestazione: l’elenco completo sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito www.millegradini.it . Domenica 17 settembre si potrà anche camminare in gruppo, seguendo tre diversi percorsi tracciati: un percorso verde di 7 km , uno bianco intermedio di 11 km e uno rosso, più impegnativo, della lunghezza di 16 km .

In piazzetta Don Spada, nella mattinata di domenica, si ritroveranno anche gli iscritti alla Bergamo City Trail, corsa agonistica cronometrata a coppie, e al Gran premio Millegradini, gara individuale cronometrata. In programma anche la Millegradini Kids, dedicata ai bambini, e la Zerogradini, pensata per i partecipanti con problemi di mobilità, con disabilità o invalidità motoria, anziani, donne incinte o famiglie con bambini.