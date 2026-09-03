«Millegradini», una città tutta da scoprire

Una città da ammirare passo dopo passo. È tutto pronto per la «Millegradini», la manifestazione che da oltre quindici anni permette ai bergamaschi e ai visitatori di cambiare prospettiva sulla città, trasformandola per un weekend in un grande percorso a cielo aperto.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre, con un programma che unirà sport, cultura, mobilità e partecipazione. Il cuore dell’iniziativa sarà la scoperta del patrimonio cittadino: oltre 60 siti culturali aderenti apriranno le loro porte, tra chiese, musei, palazzi storici, spazi artistici e luoghi normalmente non accessibili al pubblico. A fare da filo conduttore sarà anche la maglia ufficiale della manifestazione, quest’anno viola, destinata a colorare scalinate e strade durante il fine settimana.

Nata nel 2011 dall’intuizione dell’Unione ex Alunni dell’Oratorio del Seminarino della Parrocchia della Cattedrale, la manifestazione è inserita nella «Settimana Europea della Mobilità Sostenibile» ed è organizzata da Asd Steel Triathlon, Csi Bergamo, Runners Bergamo, Senzacca lavoro di comunità e Gruppo Sesaab, con il coinvolgimento di numerose associazioni, realtà culturali e istituzioni.

Il programma della «Millegradini»

Si partirà sabato 19 settembre con l’apertura dei luoghi culturali. La giornata lascerà ai partecipanti la libertà di scegliere il proprio percorso, mentre nel pomeriggio il Sentierone sarà protagonista della «Millegradini for Kids», con attività e mini gare dedicate ai bambini a partire dalle 16. In serata toccherà invece agli atleti, con le due competizioni organizzate da Runners Bergamo e Csi: il «Gran Premio Millegradini» e la «Bergamo City Trail Millegradini».

Dopo l’esperimento dello scorso anno, verrà confermata la formula serale, con partenze previste tra le 18.30 e le 18.45 dal Sentierone. Il tracciato, di circa 17 chilometri e con oltre mille gradini, attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici della città. Le iscrizioni per le gare sono aperte sul sito dei Runners Bergamo.

Domenica 20 settembre sarà invece il giorno della grande camminata collettiva. Il ritrovo sarà alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta Don Andrea Spada, da dove partirà il serpentone viola diretto verso il cuore della città, passando da viale Papa Giovanni XXIII fino alle Mura e alla Corsarola. Due saranno i percorsi consigliati, disponibili sull’app «Orobie Active» e indicati nella mappa ufficiale. All’arrivo, all’Oratorio del Seminarino, ci sarà il tradizionale ristoro. Confermata anche quest’anno la «Zerogradini», che proporrà un itinerario senza barriere, pensato per persone con disabilità motoria, anziani, famiglie con bambini piccoli e per tutti coloro che hanno difficoltà negli spostamenti. Domenica sarà disponibile anche un servizio di trasporto assistito su prenotazione, con 17 fermate a chiamata lungo il percorso. Lungo il tracciato saranno presenti oltre 50 associazioni, cooperative sociali, enti e gruppi impegnati sui temi della disabilità e dell’inclusione.

Le visite guidate e l’iscrizione

E proprio la cultura sarà al centro di due visite guidate accessibili in programma domenica: alle 10, con partenza dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, e alle 14.30, con ritrovo in piazza Cittadella. Per partecipare alla «Millegradini» la quota è di 9 euro e comprende la maglietta ufficiale, il cartellino personale per accedere ai luoghi culturali convenzionati e la possibilità di viaggiare gratuitamente, nelle due giornate dalle 6 alle 19, su Atb, e-Brt e Teb.