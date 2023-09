Monte Marenzo perde la «Sciura Emma»: se è andata a 101 anni

Vivo cordoglio anche a Monte Marenzo per la morte di Emma Cominetti Agudio, 101 anni, deceduta a Bergamo, dove risiedeva da tempo in via Noli, 10. La signora Emma era molto conosciuta in paese, dove ha vissuto sino agli inizi degli anni ’90 insieme al marito, il dottor Franco, che è stato medico di base per tanti cittadini. A Monte Marenzo abita anche il figlio Marco, nella casa di via Verdi, anche lui medico di base, che da qualche mese è andato in pensione. Il legame della signora Emma con Monte Marenzo è stato profondo, è stata anche onsigliera comunale nella seconda metà degli anni 70, con sindaco Franco Ravasio. Poi si era trasferita Bergamo nel 1994.