Monte Pora, prova magistrale di Amigoni. Scesa, doppietta fra gli Aspiranti

Sole e cielo azzurrissimo: è il fantastico scenario offerto dal Monte Pora ai quasi 300 sciatori giunti in Alta Val Seriana da tutta l’Italia ma anche da Svizzera, Spagna, Macedonia e addirittura dal lontanissimo Cile per prendere parte alla due giorni Fis Njr Gold organizzata dallo Sci Club Radici Group sulle nevi di casa. Quattro le gare in programma (due giganti maschili e altrettanti femminili) validi per l’assegnazione dei trofei Ivs Italia, Cosmet, Fra.mar, Captrain, Itema e Del Corona&Scardigli. Presenti due apripista d’eccezione come Filippo Della Vite e Alessandro Pizio, che proprio da qui sono partiti per la loro corsa verso l’azzurro.