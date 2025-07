Montelungo, tante false partenze e l’incognita cantieri

Un cantiere non facile quello della Montelungo, dall’iter travagliato e sostanzialmente fermo dal 2017 quando si era messo mano alle prime demolizioni. In mezzo il bando andato deserto tra il 2022 e il 2023, un complesso equilibrio economico e societario e il timore che bastasse tanto così a far fallire l’operazione, tra accordi di programma, cambi in corsa e persino scoperte archeologiche. Per farla breve, archivio alla mano, l’inaugurazione del nuovo polo universitario era prevista per il 2020 (così si sosteneva nell’aprile 2017) e invece siamo ancora al punto di partenza.

Il tentativo del 2004

Nel 2004 il Credito Bergamasco stanzia 1,5 milioni di euro per riprogettare il complesso e farne un moderno centro d’arti figurative in connessione con la Carrara e la Gamec, ma pure quella volta non se ne fa niente. Eppure con il passare degli anni quel comparto non ha perso la sua centralità, anzi in quello che di fatto è una progressiva estensione del centro in direzione Santa Caterina e che passa dal rilancio di via Tasso tramite il (riuscitissimo) recupero dell’ex albergo, dal recupero in atto del Principe di Napoli, dalla trasformazione del palasport nella nuova Gamec e anche delle vicine ex Canossiane, ha sempre più un ruolo da pivot.