Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta
I LAVORI. Approvato il progetto esecutivo da oltre 80 mila euro. Prosegue anche il monitoraggio della cortina di Santa Grata dopo il distacco del 2025.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nuovi interventi di conservazione sulle Mura Venete di Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, per un investimento di 80.883 euro.
I lavori interesseranno due porzioni del sistema murario di Città Alta: un tratto di viale delle Mura, verso Colle Aperto e in prossimità del Baluardo di San Giovanni, e una parte interna al Parco La Crotta, vicino alla Cittadella.
Il dettaglio dei lavori da effettuare
In viale delle Mura saranno restaurate le porzioni deteriorate del paramento murario e alcune copertine, che verranno sostituite dove non sarà possibile recuperarle. Alla Crotta l’intervento riguarderà invece le parti ammalorate del paramento interno. Il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza.
L’intervento rientra nell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle Mura, per il quale il Comune ha stanziato complessivamente 280 mila euro.
Santa Grata, monitoraggio fino a dicembre
Prosegue intanto l’iter per il consolidamento della cortina di Santa Grata, dove nel settembre 2025 si era verificato il distacco di una porzione del paramento al piede.
Da fine maggio è in corso, d’intesa con la Soprintendenza, un monitoraggio che proseguirà fino alla fine di dicembre per verificare l’evoluzione del quadro e individuare le cause del cedimento. Successivamente sarà predisposto il progetto esecutivo, da sottoporre alla Soprintendenza prima dell’avvio dei lavori.
«La cura delle Mura richiede un lavoro costante di monitoraggio, manutenzione e interventi puntuali», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.
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