Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 29 Agosto 2026

Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta

I LAVORI. Approvato il progetto esecutivo da oltre 80 mila euro. Prosegue anche il monitoraggio della cortina di Santa Grata dopo il distacco del 2025.

Lettura meno di un minuto.
Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta
Uno scorcio delle Mura Venete di Bergamo che saranno oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento è finanziato con 80mila euro

Bergamo

Nuovi interventi di conservazione sulle Mura Venete di Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, per un investimento di 80.883 euro.

I lavori interesseranno due porzioni del sistema murario di Città Alta: un tratto di viale delle Mura, verso Colle Aperto e in prossimità del Baluardo di San Giovanni, e una parte interna al Parco La Crotta, vicino alla Cittadella.

Il dettaglio dei lavori da effettuare

In viale delle Mura saranno restaurate le porzioni deteriorate del paramento murario e alcune copertine, che verranno sostituite dove non sarà possibile recuperarle. Alla Crotta l’intervento riguarderà invece le parti ammalorate del paramento interno. Il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza.

L’intervento rientra nell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle Mura, per il quale il Comune ha stanziato complessivamente 280 mila euro.

Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta
Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta

Santa Grata, monitoraggio fino a dicembre

Prosegue intanto l’iter per il consolidamento della cortina di Santa Grata, dove nel settembre 2025 si era verificato il distacco di una porzione del paramento al piede.

Da fine maggio è in corso, d’intesa con la Soprintendenza, un monitoraggio che proseguirà fino alla fine di dicembre per verificare l’evoluzione del quadro e individuare le cause del cedimento. Successivamente sarà predisposto il progetto esecutivo, da sottoporre alla Soprintendenza prima dell’avvio dei lavori.

«La cura delle Mura richiede un lavoro costante di monitoraggio, manutenzione e interventi puntuali», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta
Un tratto delle Mura di Bergamo che sarà oggetto di manutenzione straordinaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ferruccio Rota