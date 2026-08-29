Mura Venete, nuovi restauri in viale delle Mura e al Parco La Crotta

I lavori interesseranno due porzioni del sistema murario di Città Alta : un tratto di viale delle Mura, verso Colle Aperto e in prossimità del Baluardo di San Giovanni , e una parte interna al Parco La Crotta, vicino alla Cittadella .

Il dettaglio dei lavori da effettuare

In viale delle Mura saranno restaurate le porzioni deteriorate del paramento murario e alcune copertine, che verranno sostituite dove non sarà possibile recuperarle. Alla Crotta l’intervento riguarderà invece le parti ammalorate del paramento interno. Il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza.