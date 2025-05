Nasce il dolce «CiambelLotto» firmato da Vittorio per la Carrara

Si chiama «CiambelLotto», il dolce firmato dal ristorante «Da Vittorio» per omaggiare Lorenzo Lotto e sostenere, al contempo, il progetto di Fondazione Accademia Carrara «Dentro Lorenzo Lotto. La pala di San Bernardino, la fotografia di Axel Hütte». Così come per la mostra, una parte del ricavato delle vendite del dolce andrà a sostegno del restauro della chiesa di San Bernardino in Pignolo, per la quale il maestro veneziano realizzò la pala nel 1521, ora esposta in via eccezionale in Carrara. Una collaborazione che si ripete. Nel 2024 la famiglia Cerea aveva sostenuto il restauro del dittico di Franz Godin, parte della collezione del museo: «La chiesa di San Bernardino – spiegano i titolari del ristorante tristellato – è da sempre un luogo del cuore per tutti i bergamaschi ed è stato per noi naturale rispondere subito alla chiamata dell’Accademia Carrara, a cui ci lega un rapporto di profonda stima e rispetto. Contribuire al progetto dedicato a Lotto e così al restauro di questo edificio è il nostro modo di testimoniare l’amore che proviamo per la città e i suoi abitanti, che ci sono sempre stati vicini sin da quando abbiamo aperto il ristorante, nel 1966».