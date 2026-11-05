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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra: primi preparativi in centro - Foto

I LAVORI. Prendono forma gli allestimenti natalizi. Il bosco raddoppia, dieci chilometri di luminarie illumineranno la città: inaugurazione il 22 novembre.

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Redazione Web
Redazione Web
Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra: primi preparativi in centro - Foto
La giostra di Natale prende forma
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Il Natale comincia a prendere forma nel centro di Bergamo. Sono iniziati i lavori per montare il Bosco di Natale e la giostra, primi preparativi per gli allestimenti che accompagneranno le prossime festività.

Il Bosco di Natale raddoppia

In piazza Vittorio Veneto in centro il bosco magico raddoppierà, estendendosi fino alla Torre dei Caduti. Confermati ruota panoramica, mercatini di prodotti tipici e artigianato, casa di Babbo Natale, pattinaggio in piazzale Alpini e Christmas Design. Sul Sentierone tornerà la Capanna de L’Eco di Bergamo, da oltre settant’anni legata alla solidarietà.

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Dieci chilometri di luminarie

L’installazione delle luci è già cobclusa e ha richiesto oltre tre settimane e decine di operai. Sono tornate le decorazioni «Dente di leone», affiancate da sfere colorate riflettenti.

Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra: primi preparativi in centro - Foto
Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra
(Foto di Bedolis)
Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra: primi preparativi in centro - Foto
Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra
(Foto di Bedolis)

L’accensione il 22 novembre

Le nuove luci consumeranno circa un terzo delle precedenti, con una spesa energetica stimata in 6mila euro per le festività. Previsto lo spegnimento notturno.
Domenica 22 novembre sono previste l’accensione delle luminarie, l’apertura del bosco e la presentazione delle attrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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