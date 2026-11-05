Natale a Bergamo, si montano il bosco e la giostra: primi preparativi in centro - Foto

Il Natale comincia a prendere forma nel centro di Bergamo. Sono iniziati i lavori per montare il Bosco di Natale e la giostra, primi preparativi per gli allestimenti che accompagneranno le prossime festività.

Il Bosco di Natale raddoppia

In piazza Vittorio Veneto in centro il bosco magico raddoppierà, estendendosi fino alla Torre dei Caduti. Confermati ruota panoramica, mercatini di prodotti tipici e artigianato, casa di Babbo Natale, pattinaggio in piazzale Alpini e Christmas Design. Sul Sentierone tornerà la Capanna de L’Eco di Bergamo, da oltre settant’anni legata alla solidarietà.

Dieci chilometri di luminarie

L’installazione delle luci è già cobclusa e ha richiesto oltre tre settimane e decine di operai. Sono tornate le decorazioni «Dente di leone», affiancate da sfere colorate riflettenti.