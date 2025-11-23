Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 23 Novembre 2025

Natale a Bergamo, tutti in coda per la letterina a Santa Lucia - Foto

FESTIVITÀ. Oggi alle 17,30 l’appuntamento in piazza Vittorio Veneto per l’accensione delle luminarie.

Redazione Web
Redazione Web
Tutti in coda per la letterina a Santa Lucia
Tutti in coda per la letterina a Santa Lucia
(Foto di Colleoni)

Bergamo

La magia del Natale avvolge la città di Bergamo. Oggi, domenica 23 novembre alle 17,30, appuntamento in piazza Vittorio Veneto per l’accensione delle luminarie: 10 chilometri di effetti ottici e fili tridimensionali. Solo una delle iniziative: tra le conferme più attese ci sono il Bosco di Natale, con l’imponente «Albero di Luce» alto 10 metri, e la casetta di Babbo Natale, che sarà aperta tutti i giorni dal 24 novembre al 24 dicembre. La ruota panoramica di piazza Matteotti, alta 32 metri, offre una vista mozzafiato sulla città fino all’11 gennaio.

Tutti in coda per la letterina

E intanto si avvicina Santa Lucia. Approfittando della bella giornata di sole, nella mattinata di domenica 23 novembre erano centinaia le famiglie in coda in via XX settembre per consegnare una letterina piena di desideri. Tanta gente anche ai mercatini, ai piedi della ruota panoramica, e in piazzale Alpini, dove sabato 22 è stata inaugurata la pista di pattinaggio.

Tutti in coda per la letterina a Santa Lucia
Tutti in coda per la letterina a Santa Lucia
(Foto di Colleoni)

La favola di Natale

L’Albero di Luce
L’Albero di Luce

Il Distretto del commercio con BergamoinCentro e il Comune di Bergamo hanno creato, insieme all’agenzia Dugongo, una favola di Natale che racconta di un elfo magico e di un albero di luce. Per lanciare l’accensione delle luminarie e del villaggio natalizio di domenica 23 novembre: l’appuntamento è alle 17,30 sotto l’«Albero di Luce» in piazza Vittorio Veneto dove ha preso casa anche Babbo Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Distretto del commercio
BergamoInCentro
Comune di Bergamo