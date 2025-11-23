Cronaca / Bergamo Città
Domenica 23 Novembre 2025
Natale a Bergamo, tutti in coda per la letterina a Santa Lucia - Foto
FESTIVITÀ. Oggi alle 17,30 l’appuntamento in piazza Vittorio Veneto per l’accensione delle luminarie.
Bergamo
La magia del Natale avvolge la città di Bergamo. Oggi, domenica 23 novembre alle 17,30, appuntamento in piazza Vittorio Veneto per l’accensione delle luminarie: 10 chilometri di effetti ottici e fili tridimensionali. Solo una delle iniziative: tra le conferme più attese ci sono il Bosco di Natale, con l’imponente «Albero di Luce» alto 10 metri, e la casetta di Babbo Natale, che sarà aperta tutti i giorni dal 24 novembre al 24 dicembre. La ruota panoramica di piazza Matteotti, alta 32 metri, offre una vista mozzafiato sulla città fino all’11 gennaio.
Tutti in coda per la letterina
E intanto si avvicina Santa Lucia. Approfittando della bella giornata di sole, nella mattinata di domenica 23 novembre erano centinaia le famiglie in coda in via XX settembre per consegnare una letterina piena di desideri. Tanta gente anche ai mercatini, ai piedi della ruota panoramica, e in piazzale Alpini, dove sabato 22 è stata inaugurata la pista di pattinaggio.
La favola di Natale
Il Distretto del commercio con BergamoinCentro e il Comune di Bergamo hanno creato, insieme all’agenzia Dugongo, una favola di Natale che racconta di un elfo magico e di un albero di luce. Per lanciare l’accensione delle luminarie e del villaggio natalizio di domenica 23 novembre: l’appuntamento è alle 17,30 sotto l’«Albero di Luce» in piazza Vittorio Veneto dove ha preso casa anche Babbo Natale.
