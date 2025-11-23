Natale a Bergamo, tutti in coda per la letterina a Santa Lucia - Foto

La magia del Natale avvolge la città di Bergamo. Oggi, domenica 23 novembre alle 17,30, appuntamento in piazza Vittorio Veneto per l’accensione delle luminarie: 10 chilometri di effetti ottici e fili tridimensionali. Solo una delle iniziative: tra le conferme più attese ci sono il Bosco di Natale, con l’imponente «Albero di Luce» alto 10 metri, e la casetta di Babbo Natale, che sarà aperta tutti i giorni dal 24 novembre al 24 dicembre. La ruota panoramica di piazza Matteotti, alta 32 metri, offre una vista mozzafiato sulla città fino all’11 gennaio.

Tutti in coda per la letterina

E intanto si avvicina Santa Lucia. Approfittando della bella giornata di sole, nella mattinata di domenica 23 novembre erano centinaia le famiglie in coda in via XX settembre per consegnare una letterina piena di desideri. Tanta gente anche ai mercatini, ai piedi della ruota panoramica, e in piazzale Alpini, dove sabato 22 è stata inaugurata la pista di pattinaggio.

Tutti in coda per la letterina a Santa Lucia

(Foto di Colleoni)

La favola di Natale