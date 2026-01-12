Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Nicolì, il nuovo questore: «Ho a cuore la sicurezza dei bergamaschi» - Foto e video

L’INSEDIAMENTO. Dalle rapine al traffico di droga, fino all’antiterrorismo: dopo una carriera tra Torino e Roma e 87 questure in Italia, l’appello ai media sulle baby gang: «Fenomeno in evoluzione, serve un approccio nuovo anche nella comunicazione».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il nuovo questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì
Il nuovo questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì
(Foto di Bedolis)

«Il mio impegno per far sentire i bergamaschi più sicuri»: si è insediato lunedì 12 gennaio il nuovo questore, dirigente generale della Polizia di Stato Vincenzo Nicolì, chiamato a guidare l’attività della Questura della provincia di Bergamo in una fase complessa e delicata per la sicurezza del territorio. Nato nel 1968, sposato e padre di due figli, Nicolì è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma.

Il primo incontro con la stampa del questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì
Il primo incontro con la stampa del questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì
(Foto di Bedolis)

Dopo aver frequentato il IV Corso dell’Istituto Superiore della Polizia di Stato, tra il 1987 e il 1991, nel 1992 viene assegnato al Reparto Mobile di Torino, dove matura una significativa esperienza nel settore dell’ordine pubblico. Nel 1993 passa al Centro Interprovinciale Criminalpol «Piemonte e Valle d’Aosta» con l’incarico di vice dirigente e, dal 1999, entra alla Squadra Mobile di Torino come dirigente della Sezione criminalità organizzata distrettuale.

L’esperienza in 87 questure d’Italia

Nel 2002 è trasferito a Roma, alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, occupandosi di antiterrorismo internazionale, per poi approdare nel 2003 al Servizio Centrale Operativo, dove dirige diverse sezioni e divisioni operative impegnate nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, anche mafiosa. Nicolì ha lavorato in 87 questure in tutta Italia anche se è al suo primo incarico come Questore.

«Conosco il territorio di Bergamo perché mi sono occupato di alcuni casi dalle rapine in abitazione, allo spaccio e al traffico di droga fino agli assalti ai portavalori - spiega -. Ho a cuore la sicurezza dei cittadini di questa splendida provincia».

L’intervista al nuovo questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì. Video di Bedolis

In un passaggio dell’incontro con i media ha posto l’attenzione anche alla criminalità giovanile e al fenomeno delle baby gang ricordando come «sia un fenomeno criminale che si evolve rapidamente, su cui gioca anche l’effetto emulazione che avviene soprattutto attraverso i social» e ha invitato a approcci nuovi anche dal punto di vista comunicativo su queste problematiche.

Nel 2019 viene nominato Direttore del Servizio Controllo del Territorio e, dal 3 ottobre 2023, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Nel corso della carriera ha coordinato importanti indagini a livello nazionale e internazionale, partecipando alla cattura di numerosi latitanti di massima pericolosità. È stato inoltre docente presso istituti di formazione della Polizia di Stato e collaboratore di scuole di polizia e università italiane.

L’incontro con le istituzioni locali

Il suo primo gesto a Bergamo la deposizione di una corona al monumento dei Caduti presso la nostra Questura, alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Nel corso della mattina, il Questore ha poi incontrato i Dirigenti e funzionari della Questura e delle specialità, i rappresentati delle organizzazioni sindacali e tutto il personale. Nel pomeriggio il Questore incontrerà il Vescovo di Bergamo, il Sindaco e i Vertici delle altre forze di polizia. Nei prossimi giorni proseguirà gli incontri istituzionali con il Prefetto, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente della provincia e altre Autorità civili.

Bergamo
Roma
Torino
governo
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Politica
Vincenzo Nicolì
Polizia di Stato
Questura
Tribunale
Prefetto