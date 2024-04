Nuova aria fredda a bergamo, cadono le “snow pellets” - Il video dalla Maresana

L’instabilità non risparmia ancora una volta la Bergamasca dove sono in corso rovesci e temporali. L’aria fredda che ha colpito il territorio ci ha fatto già dimenticare la sensazione di primavera dello scorso weekend: in Città Alta così come in Maresana la pioggia è mista a grandine e l’effetto è quello della neve. Una nuova ondata di maltempo che ci farà compagnia per tutto il weekend. Con il promemoria: ritirare fuori dagli armadi i cappotti.