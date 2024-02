Nuova avventura per Nocera: in sella per il Mondiale delle moto elettriche

Bella opportunità per Francesca Nocera, la brillante atleta di Fara Olivana con Sola impegnata ai massimi livelli dell’enduro: nel 2023 ha concluso al terzo posto il Mondiale femminile, cedendo solo alla britannica Jane Daniels e all’australiana Jessica Gardiner. Il Team Honda Hrc ha deciso di partecipare al Campionato internazionale off road per mezzi elettrici Fim E-Explorer e ha deciso di puntare proprio sull’atleta bergamasca della Bassa. Al torneo si partecipa a coppie miste e Francesca avrà quale compagno d’avventura lo spagnolo di Valencia Tosha Schareina, classe 1995. Nocera, 30 anni, è approdata all’enduro dopo aver vinto diversi titoli nel motocross, è esponente del Team Honda RedMoto Racing guidato da Matteo Boffelli e con sede a San Pellegrino Terme.

Cinque tappe, mix fra enduro e cross

La Fim E-Xplorer World Cup, in pratica il Mondiale del settore, inizierà il 16 e 17 febbraio a Osaka, in Giappone, e prevede cinque appuntamenti. Ha una formula a metà tra enduro e cross, con circuiti delimitati, prevede due categorie, Nocera e Schareina correranno nella Hyperbikes (quella con le moto più performanti). «Quando mi è arrivata la proposta sono rimasta sorpresa e spiazzata, proprio non me l’aspettavo - racconta Francesca -, si tratta di un’occasione davvero importante che voglio sfruttare al meglio. Con il mezzo ho già avuto ottime sensazioni. Questa esperienza, fra l’altro, non condizionerà la mia partecipazione agli Assoluti d’Italia e al Mondiale di enduro. Sarà sicuramente un 2004 tanto impegnativo quanto gratificante».