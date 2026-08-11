Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l’Economia: c’è anche il bergamasco Paolo Nusiner

Papa Leone XIV ha nominato oggi, 11 agosto, nuovi membri del Consiglio per l’Economia e confermato alcuni incarichi. Si tratta del cardinale Grzegorz Ryś, arcivescovo di Cracovia (Polonia); del cardinale Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado (Serbia); del cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri (Algeria) e del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa (Italia). Nello stesso Consiglio ha inoltre nominato il bergamasco Paolo Nusiner, direttore generale della Direzione per gli Affari Generali del

Paolo Nusiner Dicastero per la Comunicazione; Denis Duverne, presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale; Gisela Liechtenstein, amministratore delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement e Elena Wettstein Principato, responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG.

Nusiner al Consiglio per l’Economia

Paolo Nusiner è nato a Bergamo il 13 giugno 1963, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di responsabilità in settori industriali lavorando per società multinazionali, nell’editoria cattolica, nell’università e nella sanità. Dal giugno 2015 è Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione.

Gli incarichi e i membri confermati

Il Pontefice ha inoltre confermato, nel menzionato organismo economico della Santa Sede, come coordinatore, il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga (Germania); come vicecoordinatore Charlotte Kreuter-Kirchhof, docente titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero, Diritto Internazionale e Diritto Europeo presso la Juristischen Fakultät della Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania). Come membri, il cardinale Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo (Brasile); il cardinale Gérald Cyprien Lacroix, dell’Istituto Secolare Pio X, arcivescovo di Québec (Canada) e il cardinale Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America). Ha confermato inoltre come membri anche Leslie Jane Ferrar, amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna), e Alberto Minali, amministratore delegato di REVO Insurance; e come segretario, monsignor Brian Edwin Ferme.

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