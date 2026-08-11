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Cronaca / Bergamo Città Martedì 11 Agosto 2026

Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l’Economia: c’è anche il bergamasco Paolo Nusiner

VATICANO. Confermati come coordinatore il cardinale Marx, il vicecoordinatore Charlotte Kreuter-Kirchhof e il segretario monsignor Brian Edwin Ferme. Nominati in tutto quattro nuovi membri laici.

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Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l’Economia: c’è anche il bergamasco Paolo Nusiner
Piazza San Pietro: nuove nomine e conferme di Leone XIV al Consiglio per l’Economia

Papa Leone XIV ha nominato oggi, 11 agosto, nuovi membri del Consiglio per l’Economia e confermato alcuni incarichi. Si tratta del cardinale Grzegorz Ryś, arcivescovo di Cracovia (Polonia); del cardinale Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado (Serbia); del cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri (Algeria) e del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa (Italia). Nello stesso Consiglio ha inoltre nominato il bergamasco Paolo Nusiner, direttore generale della Direzione per gli Affari Generali del

Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l’Economia: c’è anche il bergamasco Paolo Nusiner
Paolo Nusiner

Dicastero per la Comunicazione; Denis Duverne, presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale; Gisela Liechtenstein, amministratore delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement e Elena Wettstein Principato, responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG.

Nusiner al Consiglio per l’Economia

Paolo Nusiner è nato a Bergamo il 13 giugno 1963, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di responsabilità in settori industriali lavorando per società multinazionali, nell’editoria cattolica, nell’università e nella sanità. Dal giugno 2015 è Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione.

Gli incarichi e i membri confermati

Il Pontefice ha inoltre confermato, nel menzionato organismo economico della Santa Sede, come coordinatore, il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga (Germania); come vicecoordinatore Charlotte Kreuter-Kirchhof, docente titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero, Diritto Internazionale e Diritto Europeo presso la Juristischen Fakultät della Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania). Come membri, il cardinale Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo (Brasile); il cardinale Gérald Cyprien Lacroix, dell’Istituto Secolare Pio X, arcivescovo di Québec (Canada) e il cardinale Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America). Ha confermato inoltre come membri anche Leslie Jane Ferrar, amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna), e Alberto Minali, amministratore delegato di REVO Insurance; e come segretario, monsignor Brian Edwin Ferme.

Istituito da Papa Francesco 12 anni fa

Il Consiglio per l’Economia della Santa Sede è stato istituito da Papa Francesco il 24 febbraio 2014, con la Lettera apostolica in forma di motu proprio Fidelis dispensator et prudens. L’organismo economico ha soprattutto una funzione di indirizzo e vigilanza: ha il compito di sorvegliare la gestione economica e vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia, delle istituzioni collegate alla Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Nusiner
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi Roma Tre
Dicastero per la Comunicazione
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