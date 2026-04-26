Oggi a Bergamo il Soap Box Rally: attesi migliaia di spettatori. Le modifiche alla viabilità

L’attesa è finita per la 50ª edizione del Soap Box Rally, la pazza e iconica corsa di macchine artigianali in legno. La gara promossa dalla Proloco è in programma oggi, domenica 26 aprile, dalle 15, lungo le Mura venete patrimonio Unesco.

Attese migliaia di persone

Nell’attesa, sabato 25, c’è stato un «antipasto» con la punzonatura nello spazio Nxt in piazzale degli Alpini, dove si sono svolti l’esposizione delle macchine, le verifiche tecniche e la prova di frenata, oltre a momenti di musica e animazione, con la partecipazione di numerosi cittadini. Anche per oggi si prevede una grande partecipazione di pubblico, con migliaia di persone attese in Città Alta: dalle 15 prima manche prova di velocità con discesa singola, mentre dalle 16 seconda manche prova a ostacoli con discesa singola.

Le modifiche alla viabilità

Le principali modifiche temporanee alla viabilità nella giornata di domenica 26 aprile riguarderanno viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino con divieto di sosta a partire dalle ore 8 e fino le ore 20 anche nel parcheggio allo spalto di San Michele, e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 20 del viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino.

Dalle ore 13 alle ore 20, le strade laterali di viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta San Giacomo saranno rese a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita dal lato opposto rispetto lo sbarramento consentito esclusivamente a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli a servizio delle persone con disabilità.

L’accesso ai parcheggi

Particolare attenzione è stata posta alla gestione degli accessi ai parcheggi di Città Alta per garantire un accesso ordinato alle aree di sosta, in una giornata che vedrà una significativa presenza di pubblico. Dalle ore 14 alle ore 19, infatti, l’accesso ai parcheggi di via Tre Armi e di largo di Porta Sant’Alessandro (stazione di partenza funicolare per San Vigilio), sarà consentito esclusivamente attraverso il varco di viale via Botta/Vittorio Emanuele, regolamentato da personale della società gestore della sosta.